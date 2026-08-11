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पीएम जनमन योजना में बनी सड़क में आई दरारें और बने गड्ढे, एमसीबी में करोड़ों की लागत से बनी है सड़क

ग्रामीणों के मुताबिक चिडौला से कर्री-बैगापारा तक बनाई गई सड़क की लंबाई करीब 4.30 किलोमीटर है. इसके निर्माण पर 233.04 लाख यानी करीब 2.33 करोड़ खर्च हुए हैं. यह सड़क प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है. सड़क किनारे लगे शिलापट्ट के अनुसार सड़क निर्माण कार्य 27 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था और 13 मार्च 2026 को पूरा किया गया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: आदिवासी बहुल इलाके भरतपुर में कुछ ही महीने पहले पीएम जनमन योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया है. बनाई गई सड़क चिडौला से कर्री-बैगापारा को जोड़ती है. निर्माण के चंद महीनों बाद ही सड़क में दरारें और गड्ढे बन गए हैं, इस बात की शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह सड़कें धंस गई है, तो कई जगहों पर सड़क के किनारे में कटाव हुआ है. सड़क पर लगी डामर की परत भी तेजी से उखड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने से सड़क की ये दुर्दशा बनने के कुछ ही महीनों में होने लगी है.

सड़क खराब होने से बड़ी मुसीबत

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं कराया गया तो सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा और बढ़ सकता है. सड़क पर बनी पुलिया के एप्रोच हिस्से में भी उखड़ाव और दरारें दिखाई दे रही हैं. पुलिया के आसपास सड़क के बैठने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बरसात के मौसम में पानी का बहाव बढ़ने पर स्थिति और गंभीर होने की आशंका है. ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. सड़क खराब होने से आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है.

12 मार्च 2031 तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार पर

शिलापट्ट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी 12 मार्च 2031 तक संबंधित ठेकेदार की है. इसके लिए करीब 15.95 लाख का प्रावधान किया गया है. ऐसे में सड़क निर्माण के कुछ महीनों बाद ही सामने आई खराबियों के बाद अब निगाहें संबंधित निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था पर टिकी है.

इस मार्ग पर मुख्य रूप से स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे छोटे वाहन ही चलते हैं. यहां कोई बड़ा वाहन या ट्रक नहीं चलता. इसके बावजूद सड़क पर कई जगह गड्ढे और दरारें हो गई हैं. जब सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होती, इसके बावजूद निर्माण के कुछ ही महीनों में सड़क खराब होने लगी है, ये चिंता की बात है: सुक्सेन अहिरवार, स्थानीय निवासी

सड़क पर कई जगह गड्ढे होने की जानकारी मिली है. इस संबंध में पीएमजीएसवाई के संबंधित अधिकारी से चर्चा की गई है और पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. एसडीएम ने कहा कि सड़क खराब होने के पीछे निर्माण में कमी है या कोई भौगोलिक कारण, जांच के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. जो भी कारण सामने आएगा, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी: शशि शेखर मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भरतपुर



मोतीराम सिंह, कार्यपालन अभियंता का बयान

कार्यपालन अभियंता (ईई) ने कहा, ''सड़क क्षतिग्रस्त होने की जानकारी विभाग को मिली है. विभागीय कर्मचारियों की टीम मौके पर भेजकर सड़क की जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि निर्माण गुणवत्ता या रखरखाव में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो नियमानुसार संबंधित निर्माण एजेंसी से आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराया जाएगा.

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