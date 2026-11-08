बिहार में दीवाली पर बिके करोड़ों के पटाखे, वैभव सूर्यवंशी वाले पटाखे की मांग सबसे अधिक
Gaya Crackers Market:बाजार में फुलझड़ी, अनार, चटाई बम, पटाखे, घिरनी, चरखी, कड़कबीम, सुतली बम की बिक्री भी ज्यादा है.ग्रीन पटाखो की मांग अधिक है.रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 8, 2026 at 5:40 PM IST
गया: बिहार के गया में दीपावली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखों की खरीदारी की. मार्केट में 250 से लेकर 25000 तक के रंग बिरंगे स्काई पटाखे बिक रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने अब तक 3 करोड़ के पटाखे खरीदे हैं.
तीन दिनों में लगभग 3 करोड़ के पटाखे बिके
इस बार बाजार में फुलझड़ी, अनार, चटाई बम, पटाखे, घिरनी, चरखी, कड़कबीम, सुतली बम की बिक्री भी ज्यादा है. धनतेरस की रात से ही पटाखे बिक रहे हैं, तीन दिनों में लगभग 3 करोड़ रुपए के पटाखे बिके चुके हैं जबकि धनतेरस से पहले भी पटाखे बिके थे.
वैभव सूर्यवंशी की मांग अधिक
गया के पटाखा मार्केट में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स वाले पटाखे भी बिक रहे हैं. खिलाड़ियों की तस्वीर वाले पटाखों में सब से ज्यादा बिहार के लाल भारतीय टीम के सब से कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर वाले पटाखे की मांग सब से ज्यादा है.
7000 से लेकर 15000 हजार तक की कीमत
थोक व्यापारी विकास कुमार ने कहा कि उनके यहां हर खिलाड़ी वाली तस्वीर के स्काई पटाखे हैं, लेकिन सब से ज्यादा वैभव सूर्यवंशी वाले स्काई पटाखे बिक रहे हैं, उनके पास 250 शॉट से लेकर 350 शॉट वाले स्काई पटाखे बिक रहे हैं जिसकी कीमत 7000 से लेकर 15000 हजार तक है.
"मार्केट में 500 शॉट वाले स्काई पटाखे की कीमत 25000 रुपए तक है, इस बार 50 रुपए से लेकर 25000 हजार तक के पटाखे बिके हैं, मार्केट भी बहुत अच्छी है, लोग पहुंच रहे हैं और आज देर रात तक पटाखे बिकेंगे." - विकास कुमार, पटाखा विक्रेता
गांधी मैदान में लगा है पटाखों का मेला
इस बार जिला पदाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने शहर के सभी बड़े थोक विक्रेताओं को शहर में अपनी दुकानों के बजाए गांधी मैदान में पटाखे बेचने के लिए शिफ्ट कराया था. पटाखा बाजार देख कर यूं लग रहा मानों यहां पटाखों का एक बड़ा मेला लगा है, लोग अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं और पटाखे खरीद रहे हैं.
पिछले साल से अधिक बिक्री
पटाखे की थोक विक्रेता रेखा प्रजापति ने कहा कि उनकी दुकान तो मंगलागौरी के पास है, यहां थोक विक्रेता के रूप में गांधी मैदान में उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है. पिछले साल की तुलना में इस बार यहां बिक्री बढ़ी हुई है.
गांधी मैदान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग
रेखा प्रजापति ने कहा कि यहां शहर में गांधी मैदान में मेला लगाया गया है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. यहां पर जगह की कमी नहीं है लोग अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं और वो पटाखे लेकर जा रहे है, इसलिए भी इस बार बिक्री अच्छी हुई है.
"इस बार पटाखे का करोबार अच्छा है और थोक और रिटेल दोनों में बिक रहे हैं यहां जो ग्राहक पहुंचे हैं वो 2000 से कम का पटाखा नहीं ले रहे हैं इस बार जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो काफी अच्छी है."- रेखा प्रजापति, पटाखा व्यापारी
ग्रीन पटाखो की मांग अधिक
एक और थोक व्यापारी मो. चांद ने बताया कि महंगाई के बावजूद लोग बड़ी संख्या में पहुंच कर पटाखे खरीद रहे हैं. यहां इस बार भी जो गाइड लाइन सरकार की है उसी मानकों के तहत पटाखे बेचे जा रहे हैं. इसलिए ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं, पारंपरिक पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे ही ज्यादा बिकते हैं.
"इस बार पटाखे अधिक बिकने का कारण यहां जिला प्रशासन की व्यवस्था है. गांधी मैदान में ज्यादा जगह मिलने के कारण लोग फोर व्हीलर गाड़ियों से पहुंच रहे हैं. पहले ये होता था कि शहर में लोग भीड़ भाड़ की वजह से कम पहुंचते थे. मगर इस बार गांधी मैदान में 2000 की खरीदारी करने वाले 5000 की खरीदारी कर ले रहे हैं."- मो. चांद,पटाखा विक्रेता
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