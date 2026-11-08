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बिहार में दीवाली पर बिके करोड़ों के पटाखे, वैभव सूर्यवंशी वाले पटाखे की मांग सबसे अधिक

खिलाड़ियों की तस्वीर वाले पटाखों की मांग अधिक ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में दीपावली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखों की खरीदारी की. मार्केट में 250 से लेकर 25000 तक के रंग बिरंगे स्काई पटाखे बिक रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने अब तक 3 करोड़ के पटाखे खरीदे हैं.

तीन दिनों में लगभग 3 करोड़ के पटाखे बिके