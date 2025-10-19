ETV Bharat / state

दीपावली के दिन शिमला में इतने बजे तक जला सकेंगे पटाखे, नियमों के उल्लंघन पर...

प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शिमला जिला प्रशासन का बड़ा फैसला. जानिए कब से कब तक जला सकेंगे पटाखे.

CRACKERS TIMING IN SHIMLA
दिवाली के दिन शिमला में पटाखे जलाने की टाइमिंग (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:08 AM IST

शिमला: दिवाली के त्योहार को लेकर देश भर में लोगों में खासा उत्साह है. इसी बीच शिमला जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस बार दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी, और इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

दिवाली के दिन शिमला में पटाखे जलाने की टाइमिंग

शिमला उपायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता (Air Quality) 'मध्यम' या उससे नीचे है, वहां पारंपरिक पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इन जगहों पर केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकते हैं. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2019 (13 SCC 523) के आदेशों के आधार पर लिया गया है. दीपावली के अलावा अन्य त्योहारों के लिए भी पटाखे जलाने का समय सीमित किया गया है.

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि, "इन नियमों का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े. विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और दमा या श्वास रोगों से पीड़ित लोगों को प्रदूषण से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, BNS 2023 की धारा 223, और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

स्वच्छ और सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील

शिमला के डीसी ने कहा कि, आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक शिमला और जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को दी गई है. यह अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान तय समय के बाहर पटाखे न जलाए जाएं और गैर-ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक रहे. इसके साथ ही उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जनता से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए तय नियमों का पालन करें और इस दिवाली को 'स्वच्छ और सुरक्षित दिवाली' के रूप में मनाएं. उन्होंने कहा कि प्रशासन नहीं चाहता कि त्योहार की खुशी किसी भी तरह प्रदूषण या हादसों की वजह से खराब हो. दिवाली पर हर साल वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की जाती है.

त्योहारों पर कितने बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति

  1. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति.
  2. गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक.
  3. क्रिसमस ईव तथा नववर्ष की पूर्वसंध्या (New Year Eve) पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति.

अग्निशमन सेवा विभाग ने दिवाली पर जारी की एडवाइजरी

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा ने दिवाली के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है. अग्निशमन अधिकारी नितिन ने बताया कि, "लोगों को लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से पटाखे खरीदने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत गुणवत्ता वाले पटाखे ही खरीदने चाहिए. इसके अलावा, पटाखे खुली जगहों पर फोड़ने चाहिए और इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर, पार्कों या बड़े मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में पटाखे जलाने चाहिए. आग लगने की आपात स्थिति में पास में पानी की एक बाल्टी रखें और हमेशा पानी तैयार रखें."

आग लगने पर क्या करें?

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि, आग से संबंधित चोट के जोखिम को कम करने के लिए सूती कपड़े पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं. पटाखे फोड़ते समय बच्चों की निगरानी के लिए हमेशा किसी बड़े व्यक्ति को उनके साथ रखें. पटाखे फोड़ने के बाद, बची हुई चिंगारी को जलने से रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए पटाखों को पानी की बाल्टी में रख दें. एक साथ कई पटाखे न जलाएं. चोट से बचने के लिए पटाखे जलाने के बाद उससे सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें. पटाखे हमेशा हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए जलाएं ताकि वे घरों या लोगों की ओर न उड़े.

