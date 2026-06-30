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सड़क पर मनमानी अब पड़ेगी भारी: दिल्ली में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग पर सख्ती, चालान में 98% का भारी उछाल

दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब होगी सख्ती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की सख्त हिदायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. हाल ही में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में गलत दिशा (रॉन्ग-साइड) में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

98 फीसदी बढ़े रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालान: उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई में 98 प्रतिशत का भारी उछाल आया है. जून 2025 में जहां ऐसे मामलों में 1,72,879 चालान काटे गए थे, वहीं 25 जून, 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,42,381 तक पहुंच गया है. केवल चालान ही नहीं, पुलिस ने गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी तेज की है. इस साल के पहले छह महीनों में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ 2,033 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं. वहीं, अवैध और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ भी पुलिस का चाबुक जमकर चला है. इस अवधि में अनधिकृत पार्किंग के लिए 7,78,258 के मुकाबले 10,62,350 चालान काटे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.5 प्रतिशत अधिक है.

ईस्टर्न रेंज में सबसे ज्यादा सख्ती: दिल्ली के विभिन्न ट्रैफिक जोन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ईस्टर रेंज (पूर्वी दिल्ली) में कार्रवाई का ग्राफ सबसे ऊपर रहा है. भीड़भाड़ वाले और संकरे रास्तों के लिए कुख्यात इस रेंज में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालानों में 189 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है. यहां 33,413 से बढ़कर चालानों की संख्या 96,472 हो गई है. साथ ही, यहां अवैध पार्किंग के मामलों में भी 103 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. इसके अलावा, अन्य रेंजों का हाल कुछ इस प्रकार है.

सेंट्रल रेंज: रॉन्ग-साइड ड्राइविंग में 81.5% और अवैध पार्किंग में 98% की वृद्धि.

नॉर्दर्न रेंज: रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालान 128% बढ़े, साथ ही 410 एफआईआर दर्ज की गईं.

नई दिल्ली रेंज: गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में 105% का उछाल.