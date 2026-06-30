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सड़क पर मनमानी अब पड़ेगी भारी: दिल्ली में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग पर सख्ती, चालान में 98% का भारी उछाल

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से 'एनफोर्समेंट ड्राइव' जारी रखने को कहा. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब होगी सख्ती
दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब होगी सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 8:52 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की सख्त हिदायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. हाल ही में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में गलत दिशा (रॉन्ग-साइड) में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

98 फीसदी बढ़े रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालान: उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई में 98 प्रतिशत का भारी उछाल आया है. जून 2025 में जहां ऐसे मामलों में 1,72,879 चालान काटे गए थे, वहीं 25 जून, 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,42,381 तक पहुंच गया है. केवल चालान ही नहीं, पुलिस ने गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी तेज की है. इस साल के पहले छह महीनों में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ 2,033 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं. वहीं, अवैध और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ भी पुलिस का चाबुक जमकर चला है. इस अवधि में अनधिकृत पार्किंग के लिए 7,78,258 के मुकाबले 10,62,350 चालान काटे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.5 प्रतिशत अधिक है.

ईस्टर्न रेंज में सबसे ज्यादा सख्ती: दिल्ली के विभिन्न ट्रैफिक जोन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ईस्टर रेंज (पूर्वी दिल्ली) में कार्रवाई का ग्राफ सबसे ऊपर रहा है. भीड़भाड़ वाले और संकरे रास्तों के लिए कुख्यात इस रेंज में रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालानों में 189 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है. यहां 33,413 से बढ़कर चालानों की संख्या 96,472 हो गई है. साथ ही, यहां अवैध पार्किंग के मामलों में भी 103 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. इसके अलावा, अन्य रेंजों का हाल कुछ इस प्रकार है.

सेंट्रल रेंज: रॉन्ग-साइड ड्राइविंग में 81.5% और अवैध पार्किंग में 98% की वृद्धि.

नॉर्दर्न रेंज: रॉन्ग-साइड ड्राइविंग के चालान 128% बढ़े, साथ ही 410 एफआईआर दर्ज की गईं.

नई दिल्ली रेंज: गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में 105% का उछाल.

सदर्न और वेस्टर्न रेंज: इन क्षेत्रों में भी क्रमशः 79% और 29% की वृद्धि दर्ज की गई है.

एंक्रोचमेंट के खिलाफ 4,900 विशेष अभियान: सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और पैदल चलने वालों के लिए सुगम बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर कमर कस ली है. उपराज्यपाल को दी गई जानकारी के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के बीच 4,900 विशेष संयुक्त अभियान चलाए गए. इन अभियानों का असर यह हुआ कि फुटपाथ और सड़क घेरकर खड़े किए गए वाहनों के खिलाफ 3.9 लाख चालान जारी किए गए.

बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर रहेगा फोकस: बैठक के दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ट्रैफिक पुलिस को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गलत दिशा या पार्किंग ही नहीं, बल्कि अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से 'एनफोर्समेंट ड्राइव' जारी रखने को कहा है. दिल्ली पुलिस की इस सख्ती से अब उन चालकों में हड़कंप है, जो अपनी सुविधा के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालकर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं. उपराज्यपाल का स्पष्ट संदेश है नियमों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा दिल्ली की सड़कों पर मनमानी का खामियाजा भुगतना होगा. यह कार्रवाई आने वाले समय में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और हादसों में कमी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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