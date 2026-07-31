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सूदखोरों पर नकेल, करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज जब्त, गिरवी से जुड़े रिकॉर्ड जब्त

पुलिस अब जब्त दस्तावेजों और लेन-देन के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके.

Items seized from usurers
सूदखोरों से जब्त सामान (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़: जिला पुलिस ने अवैध साहूकारी और भारी ब्याज वसूली कर गरीबों, किसानों का आर्थिक शोषण करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. पुलिस ने सूदखोरों के विभिन्न थाना क्षेत्र में चल रहे नेटवर्क को तोड़ करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति और दस्तावेजों को जब्त कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध सूदखोरों में हड़कंप मच गया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में मनोहरथाना, जावर, पिड़ावा, सुनेल और घाटोली थाना क्षेत्रों में ब्याज खोरों पर एक साथ छापेमारी की गई. एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई ठिकानों से चौंकाने वाला सामान बरामद हुआ. सूदखोरों से पुलिस ने 321 किलो चांदी, 4 किलो सोना, 37.35 लाख रुपए नकद, 128 थ्रेशर मशीनें, 35 कल्टीवेटर, 25 ट्रॉलियां, 3 ट्रैक्टर, कई चौपहिया वाहन और मोटरसाइकिलें जब्त कीं. इसके अलावा बड़ी संख्या में गिरवी से जुड़े दस्तावेज, खाली हस्ताक्षरित स्टांप, ब्लैंक चेक, चेकबुक, बैंक पासबुक और लेन-देन की डायरियां भी बरामद हुई हैं.

एसपी ने दी कार्रवाई की जानकारी (ETV Bharat Jhalawar)

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अमित कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि कई लोग बिना किसी वैध लाइसेंस के ऊंची ब्याज दरों पर रकम उधार देकर किसानों और जरूरतमंद परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा रहे थे. बदले में उनकी जमीन, जेवर और कृषि उपकरण गिरवी रखवाकर आर्थिक शोषण किया जा रहा था. पुलिस अब जब्त दस्तावेजों और लेन-देन के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके. इधर सुनेल और घाटोली थाना क्षेत्रों में पुलिस ने संदिग्ध वित्तीय दस्तावेजों को जब्त कर जांच शुरू की है.

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पुलिस ने यहां से लेन-देन की डायरियां, बैंक पासबुक, स्टांप पेपर और गिरवी से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए है. एसपी अमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि आर्थिक आवश्यकता होने पर केवल अधिकृत बैंक या वैध वित्तीय संस्थानों से ही ऋण लें. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ब्याज वसूलने, खाली स्टांप या चेक पर हस्ताक्षर करवाने अथवा संपत्ति हड़पने का प्रयास करे, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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