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जयपुर में बिना लाइसेंस दवा कारोबार पर कार्रवाई, 1.40 लाख रुपए की दवाएं जब्त

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में दवाओं के अवैध कारोबार एवं बिना वैध लाइसेंस औषधियों के भंडारण और विक्रय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और अनधिकृत औषधि कारोबार करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी. ड्रग आयुक्त डॉ टी शुभमंगला एवं राज्य औषधि नियंत्रक अजय फाटक के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई के दौरान गोदाम से विभिन्न फर्मों के नाम से जारी बिक्री बिल, इनवॉइस, रसीद बुक एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए.

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्रकूट स्थित एक गोदाम में बिना वैध लाइसेंस दवाओं के भंडारण एवं विक्रय की गतिविधियां पाए जाने पर लगभग 1.40 लाख रुपए मूल्य की संदिग्ध औषधियां जब्त की हैं.

दस्तावेजों की जांच में विभिन्न फर्मों के नाम एवं औषधि कारोबार से संबंधित अभिलेखों में कई विसंगतियां सामने आईं. निरीक्षण के दौरान परिसर में दवाओं का भंडारण एवं विक्रय पाया गया, जबकि मौके पर वैध औषधि विक्रय लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पूर्व में झोटवाड़ा से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. सितंबर 2024 से गुरुग्राम स्थित एक कंपनी के माध्यम से कार्य किया जा रहा था.

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एनडीपीएस घटक युक्त दवा भी मिली: कार्रवाई के दौरान GARON-100 Tablet (Phenobarbitone) भी बरामद की गई, जिसमें NDPS घटक शामिल हैं. इसके संबंध में उपलब्ध बिल एवं दस्तावेजों की जांच में भी अनियमितताएं सामने आईं. प्रारंभिक जांच में बिना वैध लाइसेंस एवं योग्य व्यक्ति के हस्ताक्षर के औषधियों के विक्रय तथा परिसर में औषधियों के अनधिकृत भंडारण की स्थिति सामने आई है. औषधियों की गुणवत्ता एवं मानकों की जांच के लिए मौके से Gabanyl-300 (Gabapentin Capsules IP), Telmevas-H (Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets IP) तथा Trueclam 625 (Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP 625 mg) के नमूने लिए गए. सभी नमूनों को नियमानुसार सील कर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है.