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राजस्थान में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, 27 दिनों में 2.12 लाख वाहनों पर कार्रवाई

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती पुलिस ( Source - Rajasthan Police )