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एटा में यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा; 12 दिन में 6531 वाहनों के चालान, 1.17 करोड़ का जुर्माना वसूला

एटा में यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा ( Photo credit: मीडिया सेल )

एटा : सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एटा पुलिस यातायात माह नवंबर के तहत लगातार अभियान चला रही है. पुलिस की ओर से एक तरफ स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है. अभियान के शुरुआती 12 दिनों में पुलिस ने 6531 वाहनों के चालान कर 1 करोड़ 17 लाख 75 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क लगाया है.

मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ईलामारन जी के निर्देशन में जिले में यातायात जागरूकता और सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक अपराध सच्चिदानंद, अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्वेताभ पाण्डेय के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी यातायात अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है.



पुलिस के अनुसार, 1 से 12 नवंबर 2026 तक चलाए गए चेकिंग अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 6531 वाहनों के चालान किए गए. इस दौरान 1,17,75,500 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया. कार्रवाई के दायरे में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज गति से वाहन दौड़ाने, नशे की हालत में ड्राइविंग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले चालक शामिल रहे.



पुलिस केवल चालान की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रही है. अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है. उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के साथ सुरक्षित वाहन संचालन के बारे में समझाया जा रहा है.