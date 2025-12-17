ETV Bharat / state

शराब घोटाला मामला : तीन दिन की ईडी रिमांड पर सौम्या चौरसिया , 115 करोड़ रुपए लेने का आरोप

शराब घोटाला मामले में ईडी को सौम्या चौरसिया की तीन दिन रिमांड मिली है. सौम्या तक 115 करोड़ रुपए पहुंचने की जानकारी सामने आई है.

Crackdown on Soumya Chaurasia
शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया पर फिर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 4:44 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया था. जिसके बाद देर शाम ईडी ने सौम्या चौरसिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया. ईडी ने बुधवार को सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया. ईडी ने कोर्ट से 3 दिनों की रिमांड मांगी है.ताकि शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जा सके.

सौम्या चौरसिया तक पहुंचा 115 करोड़
ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि शराब घोटाले मामले की जांच हम कर रहे थे. कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए. जिसमें मुख्य स्टेटमेंट केके श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण बंसल और निखिल चंद्राकर के लिए गए. ईडी के बयान में तीनों ने शराब घोटाला मामले के पैसे को सौम्या चौरसिया को देना बताया. सौम्या चौरसिया तक पैसा लक्ष्मी नारायण बंसल के माध्यम से पहुंचाया गया. निखिल चंद्राकर सप्लाई एजेंट के रूप में था. प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए अपने स्टेटमेंट में निखिल चंद्राकर ने बताया कि शराब घोटाला से जुड़े लगभग 5 करोड रुपए सौम्या चौरसिया तक पहुंचाया. अब तक की जांच में यह सामने आई. शराब घोटाले का 115 करोड़ रुपए सौम्या चौरसिया तक पहुंचा है.

Crackdown on Soumya Chaurasia
115 करोड़ रुपए लेने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केके श्रीवास्तव ने भी अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया कि 72 करोड़ रुपए उन्होंने सौम्या चौरसिया को दिए हैं. उनके निर्देशों पर हवाला किया गया है. ऐसे में ईडी ने डिजिटल सबूत की भी जांच की शराब घोटाला मामले में दूसरे सिंडिकेट उनसे सौम्या चौरसिया बराबर संपर्क में बनी हुई थी- सौरभ कुमार पाण्डेय, ईडी के वकील

Crackdown on Soumya Chaurasia
शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया पर फिर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों हुई सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी ?

ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने आगे बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरी जब्त की थी. उस डायरी एंट्री में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है लगभग साढ़े 43 करोड़ रुपए डायरेक्टली सौम्या चौरसिया के पास आया है. इन सब मामलों को देखते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है. मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है.घोटाले में पहले से ही गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर हमने कोर्ट से 3 दिनों की रिमांड मांगी है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट तीन दिनों की रिमांड मंजूर कर देगी. सौम्या चौरसिया को रिमांड में लेने के बाद और कोई भी नाम आते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी.

छत्तीसगढ़ शासन में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी थी

राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी रहीं सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ शासन में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी थीं. सौम्या चौरसिया को राज्य में कथित कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. छत्तीसगढ़ की एक शक्तिशाली नौकरशाह मानी जाने वाली सौम्या चौरसिया को ईडी द्वारा पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जिस जगह पर रहेंगी उनका एड्रेस संबंधित थाने को देना होगा. जमानत पर रिहा हुए लगभग सभी आरोपी 2 साल से जेल में बंद थे. जमानत पर रिहा होने के बाद सौम्या चौरसिया बेंगलुरु में रह रहीं थीं.


छत्तीसगढ़ शराब घोटाला

शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है. शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने EOW और ACB में FIR दर्ज कराई है. जिसमें 3200 करोड़ से ज्यादा की घोटाले की बात कही गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अनिल टुटेजा आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया. इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है.

कबीरधाम में वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल, बायसन शिकार मामले में गिरफ्तारी, लेकिन शिकारी हैं सक्रिय

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया का बहिष्कार, 25 साल में पहली बार ‘कैमरा डाउन’

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने लाया स्थगन प्रस्ताव, सत्यमेव जयते की लहराई तख्तियां

Last Updated : December 17, 2025 at 7:18 PM IST

TAGGED:

CRACKDOWN ON SOUMYA CHAURASIA
COMMISSION WORTH CRORES OF RUPEES
सौम्या चौरसिया
शराब घोटाला
LIQUOR SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.