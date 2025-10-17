ETV Bharat / state

सुकमा में लाल आतंक पर शिकंजा, एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद

सुकमा: सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने एंटी नक्सल अभियान में सफलता हासिल की है. शुक्रवार को फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नक्सल ऑपरेशन किया. इसमें एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है. नक्सली से पूछताछ के बाद भारी संख्या में विस्फोटक भी बरामद किया गया है. विस्फोटकों को जंगल में छिपाकर रखा गया था और इसका उपयोग आईईडी बनाने में नक्सली करने वाले थे. पुलिस को विस्फोटक बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं.

कोंटा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को मिली सफलता: सुकमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली उसकावाया और नुलकातोंग के बीच आईईडी विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद सुकमा एसपी किरण चव्हाण के निर्देश पर कोंटा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया. जंगल से घेराबंदी कर कोंटा एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली मुचाकी मंगा को गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में हुआ अहम खुलासा: इस पूछताछ में कई अहम खुलासा हुआ है. नक्सली मंगा साल 2020 से नक्सल संगठन में सक्रिय है. वह अभी कोंटा एलओएस सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है. मंगा ने बताया कि उसने कोन्टा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी मंगडू, कमांडर माड़वी हितेश और एसीएम माड़वी देवा के साथ मिलकर कई नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुका है.