सुकमा में लाल आतंक पर शिकंजा, एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद
सुकमा में सुरक्षाबलों ने एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 8:50 PM IST
सुकमा: सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने एंटी नक्सल अभियान में सफलता हासिल की है. शुक्रवार को फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नक्सल ऑपरेशन किया. इसमें एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है. नक्सली से पूछताछ के बाद भारी संख्या में विस्फोटक भी बरामद किया गया है. विस्फोटकों को जंगल में छिपाकर रखा गया था और इसका उपयोग आईईडी बनाने में नक्सली करने वाले थे. पुलिस को विस्फोटक बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं.
कोंटा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को मिली सफलता: सुकमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली उसकावाया और नुलकातोंग के बीच आईईडी विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद सुकमा एसपी किरण चव्हाण के निर्देश पर कोंटा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया. जंगल से घेराबंदी कर कोंटा एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली मुचाकी मंगा को गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में हुआ अहम खुलासा: इस पूछताछ में कई अहम खुलासा हुआ है. नक्सली मंगा साल 2020 से नक्सल संगठन में सक्रिय है. वह अभी कोंटा एलओएस सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है. मंगा ने बताया कि उसने कोन्टा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी मंगडू, कमांडर माड़वी हितेश और एसीएम माड़वी देवा के साथ मिलकर कई नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुका है.
नक्सली मंगा की क्राइम कुंडली: नक्सली मंगा ने बताया कि उसने फरवरी-मार्च 2025 में ग्राम बंडा और उसकावाया के पास सड़क निर्माण स्थलों पर आईईडी लगाने का काम किया था. इसके अलावा साल 2024 में भेज्जी थाना क्षेत्र के ग्राम भंडारपदर में ग्रामीण ओयामी पांडू की हत्या शामिल में भी वह शामिल रहा है.
जंगल से विस्फोटक बरामद: पुलिस पूछताछ के बाद नक्सली मंगा की निशानदेही पर फोर्स ने विस्फोटक बरामद किया है. जंगल से जिलेटिन रॉड, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, गन पाउडर, कोर्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज वायर, वायरलेस चार्जर और चाकू पुलिस ने बरामद किया है. इसके अलावा नक्सली पोस्टर-पैम्फलेट और बैनर कपड़ा सहित आईईडी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान भी पुलिस को मिले हैं. नक्सली पर एक लाख का इनाम था. उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया.