जैसलमेर-जोधपुर में टिकट कालाबाजारी पर आरपीएफ का शिकंजा, 66 दलाल गिरफ्तार, 4 लाख से अधिक जुर्माना वसूला
जैसलमेर सहित जोधपुर मंडल में रेल टिकट कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए आरपीएफ ने 66 दलालों को गिरफ्तार किया.
Published : May 3, 2026 at 7:39 PM IST
जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने वर्ष 2025-26 के दौरान टिकट कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए विशेष अभियान चलाया. इस अभियान में 66 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 लाख 3 हजार का जुर्माना वसूला गया. साथ ही फर्जी टिकट बुकिंग में इस्तेमाल हो रही करीब 250 संदिग्ध आईडी को भी ब्लॉक करवाया गया.
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (सुरक्षा) नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में यह सघन अभियान संचालित किया गया. इस दौरान रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत कुल 63 मामले दर्ज किए गए. आरपीएफ टीम ने जोधपुर, भगत की कोठी, मेड़ता रोड, समदड़ी और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों के PRS काउंटरों पर छापेमारी कर 16 लोगों को मौके पर पकड़ा. वहीं, ऑनलाइन माध्यम से फर्जी तरीके से ई-टिकट बनाने के मामलों में 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
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दर्ज मामलों में से 49 मामलों में 50 आरोपियों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है. तीन मामलों में चार आरोपी ट्रायल पर हैं, जबकि 11 मामलों में 12 व्यक्तियों के खिलाफ जांच अभी जारी है. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अनधिकृत रूप से रेल टिकटों की खरीद-फरोख्त या दलाली करना दंडनीय अपराध है. यह प्रावधान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की टिकटिंग पर लागू होता है. दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक का कारावास, 10 हजार तक जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है. सामान्यतः न्यूनतम सजा एक माह का कारावास या 5 हजार जुर्माना निर्धारित है.
यात्रियों से अपील: सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट बुकिंग के लिए केवल अधिकृत माध्यमों IRCTC ऐप, वेबसाइट या PRS काउंटर का ही उपयोग करें. किसी भी दलाल या अनधिकृत एजेंट से दूर रहें, अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें. सस्ते या जल्दी कन्फर्म टिकट के झांसे में न आएं. किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या फर्जी बुकिंग की जानकारी मिलने पर तुरंत आरपीएफ या नजदीकी रेलवे अधिकारियों को सूचित करें.
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