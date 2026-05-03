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जैसलमेर-जोधपुर में टिकट कालाबाजारी पर आरपीएफ का शिकंजा, 66 दलाल गिरफ्तार, 4 लाख से अधिक जुर्माना वसूला

भारतीय रेल ( ETV Bharat File Photo )

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने वर्ष 2025-26 के दौरान टिकट कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए विशेष अभियान चलाया. इस अभियान में 66 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 लाख 3 हजार का जुर्माना वसूला गया. साथ ही फर्जी टिकट बुकिंग में इस्तेमाल हो रही करीब 250 संदिग्ध आईडी को भी ब्लॉक करवाया गया. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (सुरक्षा) नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में यह सघन अभियान संचालित किया गया. इस दौरान रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत कुल 63 मामले दर्ज किए गए. आरपीएफ टीम ने जोधपुर, भगत की कोठी, मेड़ता रोड, समदड़ी और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों के PRS काउंटरों पर छापेमारी कर 16 लोगों को मौके पर पकड़ा. वहीं, ऑनलाइन माध्यम से फर्जी तरीके से ई-टिकट बनाने के मामलों में 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसे भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर ब्लॉकों का असर, कई ट्रेनें रद्द और कई के मार्ग बदले...