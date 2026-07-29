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पीडीएस चावल की तस्करी पर शिकंजा, खाद्य विभाग ने अनाज समेत जब्त किया वाहन

जगदलपुर में पीडीएस चावल की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. खाद्य विभाग ने सरकारी चावल समेत वाहन जब्त किया है.

sacks of government grain seized
पीडीएस चावल की तस्करी पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 3:02 PM IST

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जगदलपुर : खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पीडीएस से भरे वाहन को जब्त किया है.खाद्य विभाग को कई दिनों ने अवैध रुप से पीडीएस चावल खरीदी और फिर तस्करी की शिकायतें मिल रही थी.इसी को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.जिस वाहन को खाद्य विभाग ने जब्त किया है उसमें 30 से 40 बोरी पीडीएस चावल लोड था.

दूसरे राज्य में चावल खपाने की आशंका
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पीडीएस चावल को दूसरे राज्य में खपाने की प्लानिंग थी.सहायक खाद्य अधिकारी दिव्यारानी कार्यान्त ने बताया कि पीडीएस चावल से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा गया है. वाहन में करीब 30-40 बोरी चावल पाया गया है.

sacks of government grain seized
40 बोरी सरकारी अनाज जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पीडीएस चावल की तस्करी पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश की वजह से बोरियों की संख्या स्पष्ट नहीं है. यह गाड़ी किराना व्यापारी सुनील गुप्ता की है. जो अनाज खरीदी बिक्री का काम करते हैं. पीडीएस चावल की अवैध खरीदी बिक्री और परिवहन करना कानूनन अपराध है. मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है- दिव्यारानी कार्यान्त,सहायक खाद्य अधिकारी

Suspicion of PDS rice smuggling
दूसरे राज्य में पीडीएस चावल तस्करी की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरीबों को राशन नहीं, माफिया कर रहा तस्करी

अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा है कि इस बीपीएल कार्डधारियों और पात्रों को पीडीएस का चांवल समय पर मिले. लेकिन तस्करी जैसी घटनाएं सामने आती है. इसीलिए इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि बस्तर में घटी इस घटना ने एक बार फिर सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जहा एक ओर हजारों गरीब परिवार अपने हिस्से के राशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं. वहीं माफिया सरकारी अनाज को अवैध कारोबार का जरिया बना रहे हैं.

Food Department action
खाद्य विभाग की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



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CRACKDOWN ON PDS RICE SMUGGLING

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