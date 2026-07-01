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भरतपुर रेंज : 'मॉडिफाइड वाहनों' पर सबसे बड़ा शिकंजा, 26 दिन में 20 हजार से ज्यादा कार्रवाई…

सबसे ज्यादा कार्रवाई फर्जी नंबर प्लेट, काली फिल्म और अनधिकृत लाल-नीली बत्ती वाले वाहनों पर हुई.

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'मॉडिफाइड वाहनों' पर पुलिस का शिकंजा... (फोटो सोर्स : भरतपुर पुलिस रेंज)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: काली फिल्म, फर्जी नंबर प्लेट, हूटर, लाल-नीली बत्ती और मॉडिफाइड बॉडी वाले वाहनों के खिलाफ भरतपुर रेंज पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाया है. महज 26 दिनों में पुलिस ने 20,243 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर शिकंजा कसा.

यह अभियान केवल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऐसे वाहनों को भी निशाने पर लिया गया जिनका इस्तेमाल अपराध, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में होने की आशंका रहती है. सबसे ज्यादा कार्रवाई फर्जी नंबर प्लेट, काली फिल्म और अनधिकृत लाल-नीली बत्ती वाले वाहनों पर हुई. संभाग में सबसे ज्यादा चालान की कार्रवाई धौलपुर जिले में की गई है.

पढ़ें : रील्स और स्टाइल की दौड़ में नियमों को चुनौती, उदयपुर में मॉडिफाइड वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त

आईजी कैलाश विश्नोई ने बताया कि संभाग में अभियान के दौरान ऐसे वाहनों को निशाना बनाया जिनमें मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम-1989 के प्रावधानों के विपरीत बदलाव किए गए थे. इनमें वाहन की बॉडी या चेसिस में अनाधिकृत परिवर्तन, लाल-नीली बत्ती, फ्लेशर, स्ट्रोब लाइट, प्रेशर और एयर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनधिकृत शब्द, चिन्ह और लेखन जैसे मामलों पर विशेष फोकस रखा गया.

इन मामलों में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई : अभियान के दौरान कुल 20,243 प्रवर्तन कार्रवाइयों में प्रमुख रूप से-

  • वाहनों की संरचना (बॉडी/चेसिस) में अनाधिकृत परिवर्तन के 1,179 मामले.
  • अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लेशर, स्ट्रोब लाइट और हूटर के 4,353 मामले.
  • प्रेशर एवं एयर हॉर्न के 1,603 मामले.
  • वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के 4,461 मामले.
  • वाहनों पर अनधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 3,768 मामले.
  • नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह के 4,879 मामले दर्ज किए गए.

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, काली फिल्म और अनधिकृत लाइटों का उपयोग अब भी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है.

धौलपुर सबसे आगे, डीग में सबसे कम कार्रवाई : जिलावार कार्रवाई की बात करें तो धौलपुर में सबसे अधिक 5,176 प्रवर्तन कार्रवाइयां दर्ज की गईं. इसके बाद सवाईमाधोपुर में 5,013, भरतपुर में 4,483, करौली में 3,201 तथा डीग जिले में 2,370 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

सड़क सुरक्षा के साथ अपराध नियंत्रण पर भी फोकस : आईजी विश्नोई ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं था, बल्कि ऐसे वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाना भी था जिनका इस्तेमाल अपराधों में होने की संभावना रहती है. मॉडिफाइड नंबर प्लेट, काली फिल्म और हूटर जैसे बदलावों के कारण कई बार वाहन की पहचान मुश्किल हो जाती है, जिससे अपराध की जांच प्रभावित होती है. ऐसे में यह अभियान सड़क सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ.

पढ़ें : दुपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन: जब्त साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड, रोड रोलर चला किया चकनाचूर

आईजी विश्नोई ने आमजन से अपील की है कि अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत परिवर्तन न कराएं. वाहन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का ही उपयोग करें. साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, लाल-नीली बत्ती, फ्लेशर, हूटर तथा अनधिकृत शब्द, चिन्ह और लेखन का प्रयोग नहीं करें. पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और सुरक्षित सड़क परिवहन के लिए जनसहयोग बेहद आवश्यक है. उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों के खिलाफ कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी.

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