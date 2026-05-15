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अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई, हजारों लीटर वॉश नष्ट, आरोपियों ने जमीन में दबा रखी थी कच्ची शराब

आबकारी सीआई ने बताया कि मौके पर आग की भट्टियों और चूल्हे पर शराब पकाई जा रही थी.

Illicit Country Liquor destroyed
हथकढ़ शराब को नष्ट करती पुलिस (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 7:48 PM IST

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बूंदी: जिले में अवैध कच्ची एवं हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अवैध शराब निर्माण स्थल पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान करीब 2000 लीटर वॉश को मौके पर नष्ट कर अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी अजित मेघवंशी के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम रामनगर में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान मौके पर दो चालू भट्टियां और शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए. साथ ही लगभग 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया. आबकारी विभाग के निरीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि टीम ने मौके से 2.25 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी जब्त की. मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Liquor being brewed over a stove inside a house
रामनगर गांव में एक घर में चूल्हे पर पकाई जा रही शराब (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: सिरोही के चार थाना क्षेत्रों में अवैध हथकढ़ शराब पर कार्रवाई, भट्टियों से वॉश व शराब की नष्ट - Action against Country liquor

हजारों लीटर कच्ची शराब नष्ट, जमीन में दबाई हुई थी शराब: आबकारी निरीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई की भनक लगते ही इस गौरखधंधे में लगे लोग मौके से फरार हो गए. आबकारी सीआई ने बताया कि मौके पर आग की भट्टियों और चूल्हे पर शराब पकाई जा रही थी. इसके अलावा जमीन के अंदर भी कच्ची शराब दबाई हुई थी. इस दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया. उन्होंने बताया कि इस कार्य में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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RAID ON ILLICIT LIQUOR SITE
2000 LITERS OF WASH DESTROYED
2000 लीटर वॉश नष्ट
CASE REGISTERED UNDER EXCISE ACT
ILLICIT COUNTRY LIQUOR DESTROYED

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