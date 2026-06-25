ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर : अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा, 700 ट्रॉली डंप रेत जब्त

छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर हो रहे अवैध रेत के भंडारण पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.विभाग ने 700 ट्रॉली डंप रेत जब्त किया.

Crackdown on illegal sand trade
ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 1:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुरनगर : छत्तीसगढ़-झारखंड की अंतरराज्यीय सीमा पर लंबे समय से संचालित अवैध रेत कारोबार के खिलाफ आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई शुरु हो गई है. इस मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. खबर दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग ने संज्ञान लेते हुए लोदाम थाना क्षेत्र के पुत्रीचैरा और पोड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई की. खनिज विभाग ने इन गांवों से करीब 700 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है. विभाग अब इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.



रेत का हो रहा था अवैध भंडारण

खनिज विभाग के अनुसार पुत्रीचैरा क्षेत्र में शंख नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर रेत का भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद खनिज निरीक्षक के नेतृत्व में विभागीय टीम को मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान पुत्रीचैरा स्थित गोठान एवं उसके आसपास की भूमि पर करीब 500 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण पाया गया. विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी रेत को जब्त कर लिया.

अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



पोड़ी गांव में भी मिला 200 ट्रैक्टर रेत

खनिज विभाग की कार्रवाई केवल पुत्रीचैरा तक सीमित नहीं रही. जांच के दौरान समीपस्थ पोड़ी गांव में भी लगभग 200 ट्रॉली डंप रेत का अवैध भंडारण पाया गया. विभाग ने इस रेत को भी जब्त कर पंचायत को सुपुर्द कर दिया है. इस तरह दोनों स्थानों से कुल 700 ट्रॉली रेत जब्त की गई है.

Crackdown on illegal sand
अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारीसहायक खनिज अधिकारी विवेक साहू ने बताया कि मामले की जांच में कमलेश सिंह और राजा सिंह का नाम सामने आया है. दोनों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विभाग अवैध भंडारण से संबंधित सभी दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण कर रहा है.
Crackdown on illegal sand
700 ट्रॉली डंप रेत जब्त (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुत्रीचैरा में रेत के अवैध भंडारण को लेकर प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है.मौके पर लगभग 500 ट्रॉली रेत जब्त की गई है. रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी-विवेक साहू, सहायक खनिज अधिकारी


अवैध भंडारण के 9 प्रकरण, लाखों का जुर्माना

खनिज विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 से जून 2026 के बीच जिले में रेत के अवैध भंडारण के कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.इनमें से 4 मामलों में 4 लाख 16 हजार 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं पुत्रीचैरा और पोड़ी सहित 3 मामले अभी प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें आगे की कार्रवाई की जा रही है.


अवैध उत्खनन पर भी हुई कार्रवाई

जिले में रेत के अवैध उत्खनन के 11 मामलों में 1 लाख 17 हजार 52 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है. खनिज विभाग का कहना है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.


अंतरराज्यीय सीमा पर चल रहे अवैध रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे.अब 700 ट्रैक्टर रेत की जब्ती को क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. स्थानीय लोगों की नजर अब इस बात पर है कि विभाग दोषियों के खिलाफ कितनी प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करता है.


जशपुर में रेत माफिया का फैलता साम्राज्य, छत्तीसगढ़-झारखंड की सीमा पर शंख नदी में अवैध खनन का खेल जारी

अवैध रेत खनन पर जिला प्रशासन का प्रहार,माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई,कई वाहन सीज


जंगल का सफेद सोना बोड़ा, 5 हजार रुपए तक पहुंच जाती है कीमत, दुर्लभ और स्वाद के कारण डिमांड ज्यादा

TAGGED:

ILLEGAL SAND TRADE
IMPACT OF ETV BHARAT NEWS
अवैध रेत
SAND TRADE AT INTER STATE BORDER
CRACKDOWN ON ILLEGAL SAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.