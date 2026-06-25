ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर : अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा, 700 ट्रॉली डंप रेत जब्त
छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर हो रहे अवैध रेत के भंडारण पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.विभाग ने 700 ट्रॉली डंप रेत जब्त किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 1:07 PM IST
जशपुरनगर : छत्तीसगढ़-झारखंड की अंतरराज्यीय सीमा पर लंबे समय से संचालित अवैध रेत कारोबार के खिलाफ आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई शुरु हो गई है. इस मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. खबर दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग ने संज्ञान लेते हुए लोदाम थाना क्षेत्र के पुत्रीचैरा और पोड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई की. खनिज विभाग ने इन गांवों से करीब 700 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है. विभाग अब इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
रेत का हो रहा था अवैध भंडारण
खनिज विभाग के अनुसार पुत्रीचैरा क्षेत्र में शंख नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर रेत का भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद खनिज निरीक्षक के नेतृत्व में विभागीय टीम को मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान पुत्रीचैरा स्थित गोठान एवं उसके आसपास की भूमि पर करीब 500 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण पाया गया. विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी रेत को जब्त कर लिया.
पोड़ी गांव में भी मिला 200 ट्रैक्टर रेत
खनिज विभाग की कार्रवाई केवल पुत्रीचैरा तक सीमित नहीं रही. जांच के दौरान समीपस्थ पोड़ी गांव में भी लगभग 200 ट्रॉली डंप रेत का अवैध भंडारण पाया गया. विभाग ने इस रेत को भी जब्त कर पंचायत को सुपुर्द कर दिया है. इस तरह दोनों स्थानों से कुल 700 ट्रॉली रेत जब्त की गई है.
पुत्रीचैरा में रेत के अवैध भंडारण को लेकर प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है.मौके पर लगभग 500 ट्रॉली रेत जब्त की गई है. रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी-विवेक साहू, सहायक खनिज अधिकारी
अवैध भंडारण के 9 प्रकरण, लाखों का जुर्माना
खनिज विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 से जून 2026 के बीच जिले में रेत के अवैध भंडारण के कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.इनमें से 4 मामलों में 4 लाख 16 हजार 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं पुत्रीचैरा और पोड़ी सहित 3 मामले अभी प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें आगे की कार्रवाई की जा रही है.
अवैध उत्खनन पर भी हुई कार्रवाई
जिले में रेत के अवैध उत्खनन के 11 मामलों में 1 लाख 17 हजार 52 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है. खनिज विभाग का कहना है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.
अंतरराज्यीय सीमा पर चल रहे अवैध रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे.अब 700 ट्रैक्टर रेत की जब्ती को क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. स्थानीय लोगों की नजर अब इस बात पर है कि विभाग दोषियों के खिलाफ कितनी प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करता है.
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