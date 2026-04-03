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रामनगर में अवैध भूमि सौदे पर सख्ती, 1.170 हेक्टेयर जमीन सरकार के नाम निहित करने के आदेश

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में भूमि विक्रय के एक पुराने मामले में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने जाति छुपाकर की गई जमीन बिक्री को अवैध मानते हुए 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं.

रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में साल 1993 में हुए एक भूमि सौदे को लेकर कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. जांच में सामने आया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपनी जाति का उल्लेख किए बिना सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जमीन बेच दी थी, जबकि इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक थी.

प्रकरण 'सरकार बनाम सीताराम आदि' में विस्तृत जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विक्रय विलेख (बैनामा) और मुख्तारनामे में विक्रेताओं की जाति का उल्लेख नहीं किया गया था. बाद में साल 2013 में विक्रेताओं में से एक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ और परिवार रजिस्टर में भी संबंधित परिवार को अनुसूचित जाति वर्ग में दर्ज पाया गया.

अदालत ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती है और यह पिता की जाति के आधार पर निर्धारित होती है. इसी आधार पर विक्रेताओं को अनुसूचित जाति का मानते हुए बिना अनुमति किए गए भूमि हस्तांतरण को अवैध करार दिया गया.