अवैध बजरी खनन पर सख्ती: 6 जगहों पर टास्क फोर्स गठित, जोजरी, बांडी और लूनी नदी क्षेत्र पर नजर
टास्क फोर्स इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं खनन पट्टाधारक निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक तो खनन नहीं कर रहे हैं.
Published : November 5, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुर : राजस्थान में नदियों के बहाव वाले इलाकों में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है. जोजरी, बांडी और लूनी नदी के बहाव वाले क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और कार्रवाई के लिए सरकार ने 6 अलग-अलग टास्क फोर्स का गठन किया है. ये टीमें खनन गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही पर्यावरण संबंधी नियमों और कोर्ट के निर्देशों की पालना भी तय करेंगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि सरकार अवैध खनन के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसी के तहत इन नदी क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
6 स्थानों पर गठित की गईं टास्क फोर्स : राज्य सरकार ने अवैध बजरी खनन पर निगरानी के लिए सिरोही, सोजत सिटी, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और गोटन में अलग-अलग 6 टास्क फोर्स बनाई हैं. इन टीमों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में खनन पट्टाधारकों की गतिविधियों की नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है. टास्क फोर्स यह भी जांचेंगी कि बजरी खनन के दौरान संबंधित पट्टाधारकों के पास जरूरी पर्यावरण क्लीयरेंस है या नहीं. इसके साथ ही खनन की निर्धारित गहराई, नदी के किनारों से छोड़ी जाने वाली दूरी और पानी की सतह से जुड़े नियमों की भी निगरानी की जाएगी.
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नदी में 3 मीटर से ज्यादा गहराई तक खनन नहीं कर सकेंगे पट्टाधारक : बजरी खनन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार नदी इलाके में अधिकतम 3 मीटर तक ही खनन किया जा सकता है. टास्क फोर्स विशेष रूप से इस बात की जांच करेगी कि कहीं खनन पट्टाधारक निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक तो खनन नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा नदी के किनारों पर नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ना भी जरूरी है. अगर कोई पट्टाधारक नदी के किनारों के पास नियमों के विपरीत खनन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. टीमें इस बात की भी जांच करेंगी कि कहीं पानी की सतह से नीचे बजरी का खनन तो नहीं किया जा रहा है. पर्यावरण क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले मामलों में भी नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी. टास्क फोर्स को जांच के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों की होगी पालना : अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि टास्क फोर्स को हाईलेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने को कहा गया है. इसके साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार की ओर से जारी 'एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग-2020' के प्रावधानों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए गए हैं. टास्क फोर्स को एमएमडीआर एक्ट की धारा 23बी और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के अधिकार भी दिए गए हैं. इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी.
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सहायक खनि अभियंता होंगे टास्क फोर्स प्रभारी : सरकार की ओर से गठित प्रत्येक टास्क फोर्स में सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है. इनके साथ भूवैज्ञानिक, खनि कार्यदेशक और सर्वेयर स्तर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. टास्क फोर्स के गठन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लगाया गया है. वहीं, अतिरिक्त निदेशक सतर्कता मुख्यालय को इन टास्क फोर्स का नोडल अधिकारी बनाया गया है.
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एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत रखें और अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखें. नियमों का उल्लंघन सामने आने पर बिना किसी लापरवाही के कार्रवाई की जाए. उन्होंने साफ किया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का मकसद नदी क्षेत्रों में अवैध बजरी खनन पर प्रभावी नियंत्रण करना, पर्यावरणीय नियमों की पालना तय करना और निगरानी व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है.
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