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अवैध बजरी खनन पर सख्ती: 6 जगहों पर टास्क फोर्स गठित, जोजरी, बांडी और लूनी नदी क्षेत्र पर नजर

जोजरी नदी क्षेत्र पर रहेगी निगरानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में नदियों के बहाव वाले इलाकों में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है. जोजरी, बांडी और लूनी नदी के बहाव वाले क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और कार्रवाई के लिए सरकार ने 6 अलग-अलग टास्क फोर्स का गठन किया है. ये टीमें खनन गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही पर्यावरण संबंधी नियमों और कोर्ट के निर्देशों की पालना भी तय करेंगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि सरकार अवैध खनन के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसी के तहत इन नदी क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.