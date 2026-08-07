गैस रिफिलिंग के काले धंधे पर शिकंजा, फर्रुखाबाद में DSO की बड़ी कार्रवाई, केस दर्ज
अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का भंडाफोड़, 9 गैस सिलेंडर और एक रिफिलिंग मशीन बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:17 PM IST
फर्रुखाबाद: जनपद में अवैध गैस रिफिलिंग के एक बड़े काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है. जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान मौके से 9 गैस सिलेंडर और एक रिफिलिंग मशीन बरामद की गई है. प्रशासन ने इस अवैध धंधे में शामिल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि 5 अगस्त 2026 की रात करीब 9 बजे फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. जांच के दौरान अरविंद कुमार सक्सेना और दुकान संचालक राजेंद्र कुमार सक्सेना मौके पर मिले. तलाशी के दौरान एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए. जिनमें तीन भरे और एक खाली था. इसके अलावा एक रिफिलिंग मशीन भी बरामद हुई है.
वहीं, टीम ने मुख्य द्वार के पास स्थित दुकान से पांच अन्य घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद किए हैं. इनमें दो भरे हुए और तीन खाली थे. जांच के दौरान आरोपी किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया. मौके पर अग्निशमन उपकरण भी नहीं मिला. फिलहाल रामद सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोदाम में जमा करा दिया गया है.
जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, रिफिलिंग और खरीद-फरोख्त गैर कानूनी है. फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. अन्य कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें- केस्को ने तैयार की हाईटेक लैब; ट्रांसफॉर्मर, केबल व स्मार्ट मीटर की होगी टेस्टिंग, उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ