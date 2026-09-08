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'शुद्ध आहार मिलावट पर वार': नॉनवेज डिशेज की बिक्री पर रोक, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

वेज और नॉनवेज पिज्जा एक ही किचन में: सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान करीब दो दर्जन फूड आउटलेट्स की जांच की गई और कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए. निरीक्षण के दौरान एक पिज्जा रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों की खामियां सामने आईं. यहां वेज और नॉनवेज पिज्जा सहित अन्य खाद्य सामग्री एक ही किचन में बिना किसी पार्टीशन के तैयार की जा रही थीं. दोनों तरह के खाद्य पदार्थों के लिए फ्रायर भी अलग-अलग नहीं थे और फ्रिज भी अलग नहीं पाया गया.

जयपुर: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन अभियान जारी है. अभियान के तहत मिलावटी, अशुद्ध और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को वर्ल्ड ट्रेड पार्क (WTP) मॉल के फूड कोर्ट में स्थित रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स का सघन निरीक्षण किया.

इंप्रूवमेंट नोटिस किया जारी: इसके अलावा रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस में नॉनवेज खाद्य सामग्री की अनुमति भी नहीं ली गई थी. खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर नॉनवेज डिशेज की बिक्री पर रोक लगा दी. किचन में मौजूद नॉनवेज खाद्य सामग्री को हटवाकर कोल्ड स्टोर में रखवाया गया. रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है. मामले में आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. टीम ने मौके से इस्तेमाल किए जा चुके रिफाइंड ऑयल का नमूना भी लिया.

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स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया पाबंद: इसके अलावा एक प्रतिष्ठान से रिफाइंड सोयाबीन तेल, एक वेज रेस्टोरेंट से ग्रेवी और तीसरे पतिष्ठान से पनीर और दही के नमूने लिए गए. इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने फूड कोर्ट के सभी आउटलेट्स को खाद्य लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए. साथ ही फूड हैंडलर्स को नियमानुसार हैंड ग्लव्स, टोपी और एप्रन पहनने, मेडिकल फिटनेस करवाने, पानी की जांच कराने और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पाबंद किया. खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौड़ और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत की गई. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे.