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दिल्ली में एक्सपायर्ड गाड़ियों के खिलाफ सख्ती जारी, ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान तेज

दिल्ली में एक्सपायर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ( Source-Delhi Traffic Police )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मुहिम को और तेज करने का फैसला किया है. अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके यानी 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहनों के खिलाफ चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों को पूरी दिल्ली में लगातार जारी रखा जाएगा. इस कड़ी में अब तक 17,506 एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को जब्त किया जा चुका है. जॉइंट सीपी ट्रैफिक संजय त्यागी ने बताया कि इस साल की शुरुआत से लेकर 18 नवंबर तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 17,506 एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को जब्त किया जा चुका है.

जागरूकता मेले के बाद अब सख्त निगरानी