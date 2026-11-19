दिल्ली में एक्सपायर्ड गाड़ियों के खिलाफ सख्ती जारी, ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान तेज
बताया गया कि जनवरी से अब तक 17,506 एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को जब्त किया जा चुका है. आगे भी ऐसे वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी.
Published : November 19, 2026 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मुहिम को और तेज करने का फैसला किया है. अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके यानी 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहनों के खिलाफ चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों को पूरी दिल्ली में लगातार जारी रखा जाएगा. इस कड़ी में अब तक 17,506 एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को जब्त किया जा चुका है. जॉइंट सीपी ट्रैफिक संजय त्यागी ने बताया कि इस साल की शुरुआत से लेकर 18 नवंबर तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 17,506 एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को जब्त किया जा चुका है.
जागरूकता मेले के बाद अब सख्त निगरानी
इससे पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को पुरानी गाड़ियों से होने वाले पर्यावरण नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाने और उनके जिम्मेदार निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए 'एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल अवेयरनेस मेला' आयोजित किया था. इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब पुलिस ने सड़क पर दौड़ रहे मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर लगाम कसने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है.
आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस के अभियानों का मुख्य केंद्र तीन प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा
- सड़कों पर निगरानी: प्रतिबंध के बावजूद सार्वजनिक सड़कों पर चल रहे एक्सपायर्ड वाहनों की पहचान करना और उन्हें जब्त करना.
- लावारिस वाहनों पर कार्रवाई: कॉलोनियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों की पहचान कर उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करना.
- सही निपटान के प्रति जागरूकता: वाहन मालिकों को इस बात के लिए जागरूक करना कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों को इधर-उधर बेचने या खड़ा करने के बजाय केवल अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के माध्यम से ही नष्ट करवाएं.
परिवहन विभाग, RWA और मार्केट एसोसिएशन का सहयोग
इस मुहिम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए दिल्ली का परिवहन विभाग भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है. परिवहन विभाग आम जनता को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों की जानकारी देने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करने में सहयोग जारी रखेगा. इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को भी इस अभियान से जोड़ने की पहल की है. इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के निवासियों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के बीच एक्सपायर्ड वाहनों से जुड़े नियमों और स्क्रैपिंग की जानकारी फैलाएं
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आम नागरिकों से पुलिस की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और अपनी मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को सड़कों पर न निकालें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहनों को केवल अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटरों को ही सौंपा जाए. ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से इस जागरूकता और प्रवर्तन अभियान में पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया है, ताकि दिल्ली को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके.
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