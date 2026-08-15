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हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई: 150 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पंजाब और दूसरा हरियाणा का रहने वाला है.

Sangaria Police Station
पुलिस थाना संगरिया (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 5:27 PM IST

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हनुमानगढ़: जिले में नशा तस्करों की धरपकड़ एव नशा तस्करी को रोकने के लिए एसपी बी. आदित्य द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत लगातार नशे पर प्रहार जारी है. एसपी ने समस्त अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था. इसी सख्ती के तहत संगरिया में रोही रतनपुरा क्षेत्र में बाइक सवार दो संदिग्ध लोगों को पुलिस ने रोका. तलाशी में इनके पास करीब 150.56 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख: पुलिस के अनुसार बरामद हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से करीब 30 लाख रुपए है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर धारा 8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच टिब्बी थानाधिकारी राकेश सांखला को सौंपी गई है. आरोपियों से पूछताछ कि जा रही है कि नशे की खेप कहां से लाये थे और कहां लेकर जा रहे थे. संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है. आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

एसएचओ ने बताया कैसे पकड़े आरोपी... (ETV Bharat Hanumangarh)

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आरोपियों की हुई पहचान: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पंजाब और दूसरा हरियाणा का रहने वाला है. आरोपी संदीप सिंह (उम्र 27 साल) पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है. दूसरा आरोपी लवप्रीतसिंह उर्फ हैप्पी (उम्र 21 साल) हरियाणा के हिसार का रहने वाला है.

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हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई
DRUGS CAUGHT IN HANUMANGARH

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