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सोनीपत में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन, रंजू के मकान पर चला बुलडोजर, जर्रा-जर्रा कर दिया ध्वस्त

हरियाणा के सोनीपत में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

Crackdown on drug smugglers in Sonipat bulldozer used on accused Ranju house
सोनीपत में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:24 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है. ड्रेन नंबर-6 पर बीज मार्केट के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नशा तस्करी के मामलों में आरोपी महिला रंजू के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा. अवैध कमाई से बनाए गए इस मकान को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त किया गया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीसीपी नरेंद्र कादयान की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

मौके पर बुलडोजर पहुंचा : सोनीपत के ड्रेन नंबर-6 के पास बीज मार्केट इलाके में पहले अचानक पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ी और इसके बाद मौके पर बुलडोजर पहुंचा. बुलडोजर ने जैसे ही मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू की, इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी. प्रशासन की इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि जिस मकान पर कार्रवाई हुई, वह बिहार निवासी महिला रंजू का है. रंजू के खिलाफ नशा तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज होने की बात सामने आई है. प्रशासन के मुताबिक, मकान को अवैध तरीके से बनाए जाने और अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ यह कार्रवाई की गई.

सोनीपत में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

भारी पुलिस बल तैनात किया गया था : नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया. बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मकान का एक-एक हिस्सा ढहाया गया. मौके पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ डीसीपी नरेंद्र कादयान भी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलता रहा और देखते ही देखते मकान का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया.

संपत्तियों पर भी कार्रवाई : इलाके में हुई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे. हर किसी की नजर बुलडोजर पर थी और लोग इस कार्रवाई को लेकर आपस में चर्चा करते दिखाई दिए. नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा में पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. सोनीपत में हुई यह कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा बताई जा रही है. प्रशासन की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में केवल आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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Last Updated : October 1, 2026 at 8:24 PM IST

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