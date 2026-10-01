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सोनीपत में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन, रंजू के मकान पर चला बुलडोजर, जर्रा-जर्रा कर दिया ध्वस्त

सोनीपत में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है. ड्रेन नंबर-6 पर बीज मार्केट के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नशा तस्करी के मामलों में आरोपी महिला रंजू के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा. अवैध कमाई से बनाए गए इस मकान को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त किया गया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीसीपी नरेंद्र कादयान की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.