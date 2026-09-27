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छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करों पर एक्शन, एमसीबी में 4 करोड़ और कवर्धा में 9 लाख का गांजा जब्त

छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है. एमसीबी और कवर्धा में एक्शन हुआ है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 5:05 PM IST

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एमसीबी/ कवर्धा: छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी है. प्रदेश की पुलिस ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई की भी कर रही है. एमसीबी और कवर्धा में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे की खेप को बरामद किया है. दोनों जगह से पुलिस ने 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त किया है.

एमसीबी में 4 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त

एमसीबी पुलिस ने पोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे चौकी नागपुर पर वाहन चेकिंग के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया. पुलिस ने ओडिशा नंबर की दो पिकअप वाहनों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया. दोनों वाहनों से कुल 9 क्विंटल 16 किलो गांजा बरामद होने की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 5 लाख 950 रुपए है.

एमसीबी में करोड़ों का गांजा जब्त (ETV BHARAT)

रविवार सुबह करीब 10 बजे नागपुर हाईवे चौकी पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान ओडिशा नंबर की दो पिकअप वाहनों पर पुलिस को संदेह हुआ. पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहनों से गांजे की गंध आने पर पुलिस का संदेह पुख्ता हुआ. इसके बाद दोनों पिकअप वाहनों की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.

Consignment of cannabis seized in MCB
एमसीबी में गांजे की खेप जब्त (ETV BHARAT)

ओडिशा से कटनी ले जाया जा रहा था गांजा

प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पिकअप वाहन ओडिशा से गांजा लेकर मध्यप्रदेश के कटनी की ओर जा रहे थे. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है. अधिकारियों के निर्देश पर बरामद गांजे का वजन कराया गया, जिसमें कुल 9 क्विंटल 16 किलो गांजा पाया गया. यह गांजा 4 करोड़ से ज्यादा है.

Cannabis seized in MCB
एमसीबी में करोड़ों का गांजा जब्त (ETV BHARAT)

दोनों वाहनों में गांजा भरा होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. दोनों वाहन में कुल 6 लोग सवार थे. जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा ओडिशा से कहां से लाया गया था और मध्यप्रदेश के कटनी में इसे किसे पहुंचाया जाना था- रत्ना सिंह, एसपी, एमसीबी

चिल्फी में 18 किलो गांजा जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों पर दूसरी कार्रवाई कवर्धा के चिल्फी में हुई है. दो अलग-अलग वाहनों से 18 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद किया है. मामले में मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल दो वाहन और चार मोबाइल फोन समेत कुल 22 लाख 53 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया है. छताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के नुआपाड़ा से मध्यप्रदेश के पन्ना ले जाने की बात बताई है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख 23 हजार रुपये बताई गई है.

कवर्धा में गांजा तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाना चिल्फी में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है. पुलिस अब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. मामले की विवेचना जारी है- प्रशांत देवांगन, डीएसपी क्राइम ब्रांच

कवर्धा की चिल्फी पुलिस अब गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क का खंगालने का काम शुरू कर दिया है. पुलिस पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.

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