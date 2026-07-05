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बस्तर में करोड़ों का गांजा जब्त, यूपी का तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से हो रही थी स्मगलिंग

बस्तर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गांजे की तस्करी ओडिशा से की जा रही थी. 214 किलो गांजे की खेप को यूपी ले जाया जा रहा था. इस खेप के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जबकि उसका साथी तेज बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

जगदलपुर : नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक करोड़ सात लाख रुपये का गांजा जब्त किया है. कुल गांजे की मात्रा 214 किलो बताई जा रही है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है.

गांजा तस्करों पर एक्शन (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि बस्तर पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है. मुखबिर से सूचना मिलने पर नगरनार पुलिस ने धनपुंजी फॉरेस्ट नाके के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान ओडिशा की ओर से आ रही सफेद रंग की कार को रोका गया.

यूपी का तस्कर गिरफ्तार

गाड़ी रुकते ही उसमें सवार व्यक्ति बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर ओडिशा सीमा से लगे जंगल की ओर भाग निकला. जबकि कार के ड्राइवर को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय पाण्डेय, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. उसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है.

गांजे की खेप को तस्कर ओडिशा से यूपी ले जा रहे थे. इनकी योजना की सूचना मुखबिर की मदद से मिली. उसके बाद नगरनार पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कुल 214 किलो गांजा बरामद किया गया है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है- सुमित कुमार, सीएसपी जगदलपुर

वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को डाले में छिपाकर रखी गई 9 प्लास्टिक की बोरियों से 105 पैकेट गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे का कुल वजन 214.300 किलोग्राम है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने गांजे के अलावा करीब 2.50 लाख रुपये कीमत की महिंद्रा बोलेरो पिकअप, एक सैमसंग मोबाइल और 700 रुपये नगद भी जब्त किए हैं.