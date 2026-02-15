ETV Bharat / state

साइबर अपराध पर पुलिस का शिकंजा: भीलवाड़ा में एक और झुंझुनू में दो साइबर ठगी के आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर के आधार पर आरोपी की लोकेशन मध्यप्रदेश की बॉर्डर के समीप टीकमगढ़ आई. पुलिस टीम को टीकमगढ रवाना किया. जहां टीम ने प्रयास करते हुए साइबर हॉटस्पॉट और जंगल में ठगी करने वाले की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दो दिन जंगल में कैंप कर सघन तलाशी अभियान चलाया. इसके चलते रविवार शाम मौके से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के 26 वर्षीय सत्येंद्र सिंह को डिटेन कर पूछताछ की.

भीलवाड़ा की साइबर व रायला थाना पुलिस ने संयुक्त कारवाई करते हुए एसपी और थाना अधिकारी बनकर कार्रवाई और न्याय दिलाने का झांसा देने वाले साइबर अपराधी को दो दिन जंगल में छिपकर गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी राजकॉप एप से एफआईआर डाउनलोड कर उसमें लिखे मोबाइल नंबर निकाल कर भीलवाड़ा एसपी बनकर प्रार्थी को न्याय दिलाने का झांसा देकर वसूली का प्रयास करता था. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के रायला थाने में प्रार्थी रामकरण जी का खेड़ा निवासी जगदीश प्रसाद चौधरी को अज्ञात कॉल प्राप्त हुआ. जिसमें एसपी भीलवाड़ा बताते हुए माण्डल थाने में दर्ज एफआईआर के संबंध में बयान नहीं देने और थाने पर उपस्थित नहीं होने के साथ ही प्रार्थी को मामले में न्याय दिलाने का झूठा आश्वासन देकर पैसों की मांग की गई.

भीलवाड़ा: पुलिस का साइबर अपराधियों पर प्रहार जारी है. भीलवाड़ा पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. वहीं झुंझुनू पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपी ने बताया कि वह राजकॉप सिटिजन ऐप द्वारा एफआईआर डाउनलोड कर उसमें लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर खुद को एसपी और थाना अधिकारी बताता. न्याय दिलाने और कारवाई करने, नहीं करने का आश्वासन देते हुए पैसे ठगने की वारदात करता था. इस दौरान आरोपी क्यूआर कोड व डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाते. पुलिस जांच में सामने आया कि राजस्थान के सैकड़ों व्यक्तियों से इसने ठगी का प्रयास किया. जिले में भी 40 से अधिक लोगों के साथ इसी तरह की ठगी के प्रयास किये जा चुके हैं.

उदयपुरवाटी में 13 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार: उदयपुरवाटी पुलिस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि नेशनल साइबर पोर्टल व समन्वय पोर्टल पर दर्ज 9 शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई. जांच में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उदयपुरवाटी शाखा से खाताधारक का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया. जांच में सामने आया कि खाता अमित कुमार सैनी पुत्र जीताराम सैनी के नाम से संचालित था. समन्वय पोर्टल पर उक्त खाते के संबंध में निवेश, नौकरी लगवाने और निवेश पर दोगुना लाभ देने के नाम पर कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश व हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में 9 साइबर शिकायतें दर्ज पाई गईं. जांच में खाते में लगभग 13 लाख रुपये की ठगी राशि का लेन-देन सामने आया.

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खाता खुलवाकर उसे अपने साथियों को किराये पर उपलब्ध कराया. साइबर गिरोह के सदस्य नेट बैंकिंग व यूपीआई के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से ठगी की राशि खाते में ट्रांसफर करवाते थे. अनुसंधान के दौरान खाताधारक अमित कुमार सैनी व सुभाष सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के निवेश योजनाओं, नौकरी दिलाने और रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों को संदेश भेजकर ऑनलाइन ठगी करना स्वीकार किया. प्रकरण में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों को 14 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया.