सूरजपुर क्राइम न्यूज, दो चोरी के केस में तीन आरोपी गिरफ्तार, लोगों ने ली राहत की सांस

पहली घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र की है. यहां ग्रामीण बैंक में सेंधमारी कर चोरी की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने बैंक में चोरी का असफल प्रयास करने के बाद उसी रात एक ऑटो पार्ट्स गैरेज को भी निशाना बनाया था.मामला बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुम्दा बस्ती का है. आरोपी ने रात के अंधेरे में ग्रामीण बैंक में सेंधमारी कर अंदर घुसने की कोशिश की. आरोपी ने बैंक के अंदर रखे लॉकर को तोड़कर उसमें रखी रकम चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बीते दिनों बैंक और दुकान में चोरी की घटना हुई थी. इसके अलावा एक मोबाइल दुकान में भी चोरों ने हाथ साफ किया था. इन दोनों केसों का खुलासा करते हुए सूरजपुर पुलिस ने दोनों केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सूरजपुर में अपराधियों की खैर नहीं (ETV BHARAT)

कुम्दा से आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर पुलिस ने खुलासा करते हुआ बताया कि बैंक में चोरी का प्रयास असफल होने के बाद आरोपी ने उसी रात पास के एक ऑटो पार्ट्स गैरेज को निशाना बनाया. आरोपी ने गैरेज का ताला तोड़कर वहां रखे ऑटो पार्ट्स, मोबिल ऑयल सहित अन्य सामान चोरी कर लिया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया. इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो वर्तमान में बिश्रामपुर के कुम्दा बस्ती में अस्थायी रूप से रह रहा था.

मोबाइल दुकान में चोरी की घटना

पुलिस ने चोरी के अन्य केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.सूरजपुर के बिश्रामपुर इलाके के मोबाइल दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर 2 लाख से ज्यादा का माल साफ कर दिया. इस केस में पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है.

कैसे हुई चोरों की गिरफ्तारी जानिए ?

बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में स्थित मोबाइल दुकान में कुछ दिन पहले सेंधमारी कर चोरी की वारदात हुई थी. अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को गैता जैसे औजार से तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे नए और पुराने मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया. चोरी गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 2 लाख 70 हजार रुपये बताई गई. घटना की सूचना मिलते ही बिश्रामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक चोरी किए गए मोबाइल बेचने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर चोरी करना स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के सभी 27 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त औजार भी बरामद कर लिए हैं.फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.