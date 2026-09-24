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आगरा में धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा; एप पर मीटिंग, बर्थडे पार्टी के नाम पर चंगाई सभा, एक्सलशीट में दर्ज फंडिंग

आगरा: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के इनपुट पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट की सैंया थाना पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े ​नेटवर्क का खुलासा किया है. राजस्थान के बांसवाडा में हाल ही में बडे धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा होने से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट थीं. जिस पर आगरा में छापा मारकर पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा है. जो लंबे समय से धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई है. जिसके आधार पर पुलिस टीमें छानबीन में जुट गईं हैं. आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप में धर्मांतरण गैंग का पूरा संगठित नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की जानकारी मिली है. यह धर्मांंतरण गैंग ईस्ट वेस्ट इंडिया जोन का है. जिसे चंगाई सभा, धर्मांतरण कराने पर मोटी फंडिंग मिलती थी. गिरोह चंगाई सभा, धर्मांतरण करने वालों लोगों के नाम और फंडिंग की पूरी डिटेल्स एक्सलशीट रखता है. हर पहलू को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

बता दें कि, आईबी की सूचना पर सैंया थाना पुलिस बुधवार देर शाम गांव जोधापुर में प्रताप सिंह के घर पहुंची. जहां पर बर्थडे के नाम पर चंगाई सभा चल रही थी. जिसमें गांव के साथ ही आसपास के गांव के महिला और पुरुष शामिल थे. जिन्हें धर्मांतरण करने के फायदे और हर समस्या के समाधान की जानकारी दी जा रही थी. पुलिस ने प्रताप के घर से मुख्य आरोपित विनीत फास्टर उर्फ विनीत वेदी निवासी जयपुर (मूल निवासी गोरखपुर) बंटू बघेल निवासी गांव शाहपाऊ, धौलपुर, प्रताप सिंह निवासी गांव जोधपुर, सैंया और मुखराज निवासी मितावली, खेरागढ़ को गिरफ्तार किया है.

बर्थ डे पार्टी के नाम पर चंगाई सभा

डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि प्रताप सिंह के यहां बर्थडे पार्टी के नाम पर गांव के साथ ही आसपास की महिलाओं और पुरुषों को बुलाया गया था. जहां पर चंगाई सभा हो रही थी. जिसमें महिला और पुरुषों को धर्म परिवर्तन करने के फायदे बात रहे थे. जिसमें रुपयों से परिवार की हर संभव मदद के साथ ही हर बीमारी दूर करने का प्रलोभन दिया जा रहा था. चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

राजस्थान के बांसवाडा के बाद आगरा में कार्रवाई

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि हाल में ही बांसवााडा में बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है. खुफिया एजेंसियों को धर्मांतरण गैंग के बडे नेटवर्क का इनपुट लंबे समय से मिल रहा था. जिससे ऐसे संदिग्ध लोगों की निगरानी की जा रही थी. राजस्थान के बांसवाडा में बडी कार्रवाई के बाद धर्मांतरण गैंग ने आगरा और मप्र में अपनी गतिविधि तेज कर दीं थी. आरोपी बंटू बघेल के यहां पर गांव जोधपुर निवासी प्रताप सिंह और उसके परिजन का आना जाना था. जिससे ही प्रताप सिंह के यहां पर चंगाई सभा की प्लानिंग की गई. इस सभा के नाम पर लोग नहीं आते तो इसे बर्थ डे पार्टी नाम दिया गया. जिस पर बुधवार को आगरा के सैंया में धर्मांतरण के लिए चंगाई सभा हुई.

देश को जोन में बांटकर खड़ा किया नेटवर्क

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपी विनीद वेदी उर्फ विनीत फॉस्टर ने बताया कि धर्मांतरण गैंग लंबे समय से देश में कार्य कर रहा है. खुद दस साल से इस गैंग से जुड़ा है. धर्मांतरण के लिए पूरा एक नेटवर्क है. जिसके लिए देश को चार जोन में बांटा गया है. बताया, मैं ईस्ट वेस्ट जोन में काम कर रहा हूं. जिसमें उप्र, मप्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल हैं. हर जोन में एक हैड, इसके बाद कई और लोगों की टीम हैं, जो धर्मांतरण कराने के लिए चंगाई सभाओं में जाते हैं. नेटवर्क ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूत हैं. जिससे ही लगातार धर्मांतरण के लिए अलग-अलग प्रदेश के जिलों में चंगाई सभाएं होती हैं. इसके साथ ही साल में एक बार पूरे देश के सभी जोन में धर्मांतरण की कमान संभाल रहे लोगों की मीटिंग होती हैं. जिसमें अगले साल का टारगेट दिया जाता है.

यूं काम करता है धर्मांतरण गैंग