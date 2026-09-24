आगरा में धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा; एप पर मीटिंग, बर्थडे पार्टी के नाम पर चंगाई सभा, एक्सलशीट में दर्ज फंडिंग
आगरा में छापा मारकर पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा, लंबे समय से नेटवर्क से जुड़े
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:35 PM IST
आगरा: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के इनपुट पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट की सैंया थाना पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. राजस्थान के बांसवाडा में हाल ही में बडे धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा होने से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट थीं. जिस पर आगरा में छापा मारकर पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा है. जो लंबे समय से धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई है. जिसके आधार पर पुलिस टीमें छानबीन में जुट गईं हैं. आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप में धर्मांतरण गैंग का पूरा संगठित नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की जानकारी मिली है. यह धर्मांंतरण गैंग ईस्ट वेस्ट इंडिया जोन का है. जिसे चंगाई सभा, धर्मांतरण कराने पर मोटी फंडिंग मिलती थी. गिरोह चंगाई सभा, धर्मांतरण करने वालों लोगों के नाम और फंडिंग की पूरी डिटेल्स एक्सलशीट रखता है. हर पहलू को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
बता दें कि, आईबी की सूचना पर सैंया थाना पुलिस बुधवार देर शाम गांव जोधापुर में प्रताप सिंह के घर पहुंची. जहां पर बर्थडे के नाम पर चंगाई सभा चल रही थी. जिसमें गांव के साथ ही आसपास के गांव के महिला और पुरुष शामिल थे. जिन्हें धर्मांतरण करने के फायदे और हर समस्या के समाधान की जानकारी दी जा रही थी. पुलिस ने प्रताप के घर से मुख्य आरोपित विनीत फास्टर उर्फ विनीत वेदी निवासी जयपुर (मूल निवासी गोरखपुर) बंटू बघेल निवासी गांव शाहपाऊ, धौलपुर, प्रताप सिंह निवासी गांव जोधपुर, सैंया और मुखराज निवासी मितावली, खेरागढ़ को गिरफ्तार किया है.
बर्थ डे पार्टी के नाम पर चंगाई सभा
डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि प्रताप सिंह के यहां बर्थडे पार्टी के नाम पर गांव के साथ ही आसपास की महिलाओं और पुरुषों को बुलाया गया था. जहां पर चंगाई सभा हो रही थी. जिसमें महिला और पुरुषों को धर्म परिवर्तन करने के फायदे बात रहे थे. जिसमें रुपयों से परिवार की हर संभव मदद के साथ ही हर बीमारी दूर करने का प्रलोभन दिया जा रहा था. चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
राजस्थान के बांसवाडा के बाद आगरा में कार्रवाई
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि हाल में ही बांसवााडा में बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है. खुफिया एजेंसियों को धर्मांतरण गैंग के बडे नेटवर्क का इनपुट लंबे समय से मिल रहा था. जिससे ऐसे संदिग्ध लोगों की निगरानी की जा रही थी. राजस्थान के बांसवाडा में बडी कार्रवाई के बाद धर्मांतरण गैंग ने आगरा और मप्र में अपनी गतिविधि तेज कर दीं थी. आरोपी बंटू बघेल के यहां पर गांव जोधपुर निवासी प्रताप सिंह और उसके परिजन का आना जाना था. जिससे ही प्रताप सिंह के यहां पर चंगाई सभा की प्लानिंग की गई. इस सभा के नाम पर लोग नहीं आते तो इसे बर्थ डे पार्टी नाम दिया गया. जिस पर बुधवार को आगरा के सैंया में धर्मांतरण के लिए चंगाई सभा हुई.
देश को जोन में बांटकर खड़ा किया नेटवर्क
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपी विनीद वेदी उर्फ विनीत फॉस्टर ने बताया कि धर्मांतरण गैंग लंबे समय से देश में कार्य कर रहा है. खुद दस साल से इस गैंग से जुड़ा है. धर्मांतरण के लिए पूरा एक नेटवर्क है. जिसके लिए देश को चार जोन में बांटा गया है. बताया, मैं ईस्ट वेस्ट जोन में काम कर रहा हूं. जिसमें उप्र, मप्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल हैं. हर जोन में एक हैड, इसके बाद कई और लोगों की टीम हैं, जो धर्मांतरण कराने के लिए चंगाई सभाओं में जाते हैं. नेटवर्क ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूत हैं. जिससे ही लगातार धर्मांतरण के लिए अलग-अलग प्रदेश के जिलों में चंगाई सभाएं होती हैं. इसके साथ ही साल में एक बार पूरे देश के सभी जोन में धर्मांतरण की कमान संभाल रहे लोगों की मीटिंग होती हैं. जिसमें अगले साल का टारगेट दिया जाता है.
यूं काम करता है धर्मांतरण गैंग
पुलिस की पूछताछ में चारों आरोपियों ने धर्मंतरण गैंग के पूरे चेन सिस्टम का खुलासा किया है. आरोपियों ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती तो धर्मांतरण गैंग के नेटवर्क को ग्राउंड लेवल पर मिलती है. जब उन्हें धर्मांतरण के लिए टारगेट चुनना होता है. यह काम इस तरह से चरणबद्ध तरीके से किया जाता है.
- पहले टारगेट की पहचान.
- टारगेट से संपर्क करना.
- टारगेट की समस्या जानकर विश्वास कायम करना.
- प्रार्थना और आर्थिक मदद का आश्वासन.
- बीमारी ठीक होने का लालच देना.
- धार्मिक सभा में जोड़ना.
- धर्म के बारे में शिक्षा देना.
- धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना.
नए लोगों को जोड़ने के लिए तैयार करना.
सिग्नल एप पर पूरा नेटवर्क
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपित विनीत वेदी ने पूछताछ में नेटवर्क के बारे में कई खुलासे किए हैं. जिसमें हर जोन में धर्मांतरण नेटवर्क के छोटे से लेकर बड़े लोग सिग्नल एप, जूम या अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स से जुड़े हैं. सिग्नल एप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में आनलाइन मीटिंग की जाती है. आगरा के धर्मांतरण नेटवर्क में ही 200 से अधिक लोग जुड़े हैं. सैंया के गांव जोधपुर निवासी प्रताप सिंह की मां चंद्रवती ने एक वर्ष पहले धर्मांतरण किया और हिंदू से ईसाई बन गई थीं. प्रताप सिंह और उससे जुड़े सभी लोग सिग्नल एप के जरिए आपस में जुड़े हैं. आरोपियों ने बताया कि पहले ऐसे व्यक्तियों और परिवार की जानकारी जुटाते थे, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्हें संपर्क करके प्रार्थना में बुलाकर छोटी-मोटी आर्थिक मदद करके उनका विश्वास जीतकर उनका धर्मांतरण कराते थे.
एक्सलशीट में दर्ज पूरा नेटवर्क
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपित विनीत वेदी और उसके साथियों पूछताछ और उनके जब्त मोबाइल्स के साथ ही अन्य इलेक्ट्रोनिक गजट में धर्मांतरण नेटवर्क की पूरी कुंडली मिली है. आरोपियों के पास से एक एक्सल शीट मिली है. जिसमें धर्मांतरण के सभी चरण के बारे में डिटेल्स में लिखा है. एक्सलशीट में हर चंगाई सभा में आए व्यक्ति की एंट्री, उनकी संख्या समेत अन्य डिटेल्स मिली है. आरोपी विनीत वेदी ने पुलिस को बताया कि हर चंगाई सभा के बाद एक्सल शीट सोशल मीडिया ग्रुप शेयर की जाती थी. जिसमें अगले माह का टारगेट भी दर्ज किया जाता था. इसी एक्सल शीट के आधार पर फंडिंग मिलती है. हर माह मिलने वाली फंडिंग का पूरा हिसाब भी एक्सल शीट में रखना होता है. पफंडिंग भेजने वालों में कई संस्थाएं हैं. जिनके नाम के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.
धर्मांतरण के छह से आठ चरण
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपित विनीत वेदी और उसके साथियों ने खुलासा किया कि धर्मांतरण के छह से आठ चरण हैं. हर चरण में टारगेट की रुचि का आकलन किया जाता है. यदि टारगेट जाल में फंस गया है तो उसे एक एक चरण में शामिल करके परीक्षण करते हैं. धर्म परिवर्तन से जुड़ी शिक्षाएं देना, विश्वास, आर्थिक सहायता, बीमारी ठीक होना, अन्य लाभ के लालच के बाद फिर टारगेट को चंगाई सभाओं से जोड़ते हैं. आरोपी पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण में लगे हैं.
इन बिंदुओं पर जांच जारी
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपियों के इलेक्ट्रोनिक गजट और मोबाइल्स में मिले सबूत और एक्सल शीट के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है. जिसमें इनके कितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं?आगरा में कितने लोग इस गैंग के जाल में फंस गए हैं, फंडिंग कहां से और कौन-कौन भेजता है और आगरा में पूरे नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हैं?