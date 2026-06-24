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अलीगंज अग्निकांड : लखनऊ के कोचिंग सेंटर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन, एक सेंटर को किया जाएगा सीज

अलीगंज के अग्निकांड के बाद एलडीए ने राजधानी की कोचिंगों में तेज की छापेमारी, नक्शे के साथ ही मानक की जांच की जा रही

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लखनऊ के अमानक कोचिंग सेंटर्स पर चला प्रशासन का डंडा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:50 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 3:05 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस भयावह हादसे के बाद शासन-प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. बुधवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर राजधानी के कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया. इस दौरान जिन संस्थानों में सुरक्षा मानक अधूरे पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई.

लखनऊ के अमानक कोचिंग सेंटर्स पर चला प्रशासन का डंडा (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, इस भीषण अग्निकांड के बाद एलडीए और फायर विभाग के अधिकारी राजधानी में अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं. बुधवार को एलडीए के अधिकारियों ने एलन और मोशन नाम की कोचिंग का जायजा लिया, जहां पर उन्हें मानक पूरे नहीं मिले. उसके बाद एलन कोचिंग को सीज करने और मोशन कोचिंग को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. एलडीए के नजूल अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि दोनों कोचिंग में एलडीए द्वारा पास नक्शा नहीं दिखाया गया. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. शाम 4:00 बजे एलन कोचिंग को सीज किया जाएगा. वहीं, मोशन कोचिंग को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.

फायर नॉर्म्स को लेकर कार्रवाई जारी

इस चेकिंग अभियान में एलडीए की टीम के साथ लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि फायर नॉर्म्स को लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सभी बिल्डिंग्स को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है, जो बिल्डिंग 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल से कम की होती है और जिनकी लंबाई 15 मीटर से कम होती है, उन्हें फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है.

ऐसी बिल्डिंग्स को लेकर हम उन्हें अपने यहां फायर सेफ्टी के संसाधन रखने के निर्देश देते हैं समय-समय पर जांच करते हैं कि उन्होंने फायर सेफ्टी के उपकरण रखे हैं या नहीं. वहीं, जो बिल्डिंग्स बड़ी हैं या ऊंची हैं, उन्हें फायर एनओसी न लेने पर नोटिस जारी की जाती है. राजधानी लखनऊ में 150 ऐसे होटल हैं, जिन्हें नोटिस जारी की गई है.

इधर एलडीए और चीफ फायर ऑफिसर की कार्रवाई को लेकर अब सवाल भी खड़े होते हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर पहले से ये विभाग और जिम्मेदार इतना एक्टिव होते तो आज वे 15 लोग जीवन होते, जो भीषण अग्निकांड का शिकार हो गए.

बता दें कि अग्निकांड की घटना के बाद जांच में सामने आया कि वह बिल्डिंग लंबे समय से कमर्शियल एक्टिविटीज का अड्डा बनी हुई है, जबकि उसका नक्शा रेजिडेंशियल पास है. फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक और किराएदारों को जिम्मेदार मानते हुए चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मुख्य आरोपी मकान मालिक सहित चारों को जेल भेज दिया है.


ये भी पढ़ें- अलीगंज अग्निकांड: बिना एनओसी के भी कनेक्शन जारी कर देते हैं अफसर ! आग लगने के बाद जागता है बिजली विभाग

Last Updated : June 24, 2026 at 3:05 PM IST

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