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चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार, छह आरोपी माल समेत गिरफ्तार, पंजाब से जुड़े नशा कारोबार के तार

चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार, छह आरोपी माल समेत गिरफ्तार ( Etv Bharat )

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार करते हुए भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में पैर पसार रहे संगठित हेरोइन (चिट्टा) गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है. सुपेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि खबर मिली थी कि गिरोह का मास्टरमाइंड, गुरमीत सिंह रंधावा पंजाब से सस्ते दाम पर चिट्टा मंगाकर दुर्ग जिले में खपाता है.

नाकेबंदी करके आरोपियों को दबोचा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल के पीछे घेराबंदी की.मौके से 6 आरोपियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से 18 ग्राम शुद्ध हेरोइन, 6 स्मार्टफोन्स और नशा सेवन की सामग्री जब्त की गई. जब्त माल की कीमत करीब 3.50 लाख रुपए आंकी गई है.