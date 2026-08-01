चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार, छह आरोपी माल समेत गिरफ्तार, पंजाब से जुड़े नशा कारोबार के तार
दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 3:05 PM IST
दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार करते हुए भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में पैर पसार रहे संगठित हेरोइन (चिट्टा) गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है. सुपेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि खबर मिली थी कि गिरोह का मास्टरमाइंड, गुरमीत सिंह रंधावा पंजाब से सस्ते दाम पर चिट्टा मंगाकर दुर्ग जिले में खपाता है.
नाकेबंदी करके आरोपियों को दबोचा
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल के पीछे घेराबंदी की.मौके से 6 आरोपियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से 18 ग्राम शुद्ध हेरोइन, 6 स्मार्टफोन्स और नशा सेवन की सामग्री जब्त की गई. जब्त माल की कीमत करीब 3.50 लाख रुपए आंकी गई है.
पूछताछ में मास्टरमाइंड गुरमीत ने चौंकाने वाले खुलासे किए. वो पंजाब से 3,000 रुपए प्रति ग्राम में हेरोइन खरीदता था और अपने साथियों के जरिए भिलाई के युवाओं को 6,000 रुपए प्रति ग्राम की दोगुनी दर से बेचता था - शोभराज अग्रवाल, एएसपी
पंजाब के सप्लायर की तलाश जारी
पुलिस ने आरोपी गुरमीत सिंह रंधावा,गगनदीप सिंह,शुभम कुमार बैस,जी. विनित,उत्तम सिंह और अब्दुल कादिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ख), 27 और 29 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है.फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और पूरे सप्लाई नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि पंजाब के मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जा सके.
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