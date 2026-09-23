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हरियाणा में रिश्वतखोरी पर तगड़ा एक्शन, शिक्षा विभाग के SDO और JE रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने रंगे हाथों दबोचा

हरियाणा के सोनीपत में रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन हुआ है. शिक्षा विभाग के एसडीओ और जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं.

Crackdown on bribery in Sonipat Haryana Education Department SDO and JE arrested while accepting a bribe
हरियाणा में रिश्वतखोरी पर तगड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2026 at 10:54 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 11:01 PM IST

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सोनीपत/हिसार : सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग में ही रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है. सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने शिक्षा विभाग के एसडीओ और जेई को 2 लाख 93 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

बिल पास करने के एवज में रिश्वत : आरोप है कि एक ठेकेदार के काम के बिल पास करने की एवज में दोनों अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की थी. अब एसीबी की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और इस रिश्वतखोरी के खेल ने विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सरकारी काम की फाइल और बिल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत का खेल कितना गहरा है. कार्रवाई के बाद एसीबी टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई और अब पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है.

कामकाज पर सवालिया निशान : सवाल ये है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी कामकाज को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने की है, वहां ठेकेदार के बिल को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग क्यों की गई?. हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में होगी, लेकिन एसीबी की ट्रैप कार्रवाई ने शिक्षा विभाग के कामकाज पर जरूर सवाल खड़े किए हैं. हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है. सोनीपत में हाल के दिनों में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों पर रिश्वत के आरोपों में कार्रवाई सामने आई है. ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच में यह सामने आएगा कि रिश्वत की रकम की मांग कैसे हुई, इसमें और कौन-कौन शामिल था और क्या यह महज एक मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था.

हिसार में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई : वहीं हिसार में विजिलेंस पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान किशोर कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. विजिलेंस पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके काम को करवाने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. बाद में दो लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए हिसार के सेक्टर-13 में आरोपी किशोर कुमार को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Crackdown on bribery in Sonipat Haryana Education Department SDO and JE arrested while accepting a bribe
हिसार में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

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Last Updated : September 23, 2026 at 11:01 PM IST

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