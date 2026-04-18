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बनारस के प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन का हंटर : अब न किताब का दबाव, न हर साल ड्रेस बदलने का झंझट !

वाराणसी : जिले में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत आए दिन सामने आ रही है, जिसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने सख़्त निर्णय लिया है. इसके तहत अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. जी हां, अब स्कूल आपको मनचाही दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने के लिए परेशान नहीं कर पाएंगे, न ही 5 साल के भीतर यूनिफॉर्म बदल पाएंगे. इसको लेकर के वाराणसी जिला प्रशासन ने शासनादेश जारी किया है. बड़ी बात यह है कि यदि फिर भी कोई स्कूल मनमानी करता है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां पर कोई भी अभिभावक शिकायत कर सकता है. उनके नाम को गोपनीय रखते हुए निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि, वाराणसी जिलाधिकारी ने लगातार हो रही फीस वृद्धि, किताबों, यूनिफॉर्म के बढ़े दामों और निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि, यदि कोई विद्यालय नियम के विपरीत किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि, गाइड लाइन जारी की है, जिसके सभी प्रावधानों का निजी स्कूलों को कड़ाई से अनुपालन करना होगा. कहा कि, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सके तथा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में निष्पक्षता व जवाबदेही बनी रहे, इसके लिए निजी विद्यालयों का नियमित तौर पर औचक निरीक्षण किया जाएगा. इस दौरान वहां उपस्थित अभिभावकों एवं छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा. यदि शासनादेश से इतर किसी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो अधिनियम के प्रावधानानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी.

विद्यालयों को देना होगा प्रमाण पत्र: सभी विद्यालय इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके द्वारा शुल्क वृद्धि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत, बढ़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक+छात्र से वसूल किए गए 5% शुल्क से अधिक नहीं है. किसी भी छात्र को पुस्तक जूते, मोजे व यूनिफॉर्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है. विद्यालय द्वारा पांच निरंतर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.