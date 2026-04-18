ETV Bharat / state

बनारस के प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन का हंटर : अब न किताब का दबाव, न हर साल ड्रेस बदलने का झंझट !

स्कूल मनचाही दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने को बाध्य नहीं कर पाएंगे, 5 साल के भीतर नहीं बदलेगी यूनिफॉर्म.

Etv Bharat
प्रतीकात्मक तस्वीर ((ANI))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 4:43 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : जिले में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत आए दिन सामने आ रही है, जिसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने सख़्त निर्णय लिया है. इसके तहत अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. जी हां, अब स्कूल आपको मनचाही दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने के लिए परेशान नहीं कर पाएंगे, न ही 5 साल के भीतर यूनिफॉर्म बदल पाएंगे. इसको लेकर के वाराणसी जिला प्रशासन ने शासनादेश जारी किया है. बड़ी बात यह है कि यदि फिर भी कोई स्कूल मनमानी करता है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां पर कोई भी अभिभावक शिकायत कर सकता है. उनके नाम को गोपनीय रखते हुए निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि, वाराणसी जिलाधिकारी ने लगातार हो रही फीस वृद्धि, किताबों, यूनिफॉर्म के बढ़े दामों और निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि, यदि कोई विद्यालय नियम के विपरीत किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि, गाइड लाइन जारी की है, जिसके सभी प्रावधानों का निजी स्कूलों को कड़ाई से अनुपालन करना होगा. कहा कि, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सके तथा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में निष्पक्षता व जवाबदेही बनी रहे, इसके लिए निजी विद्यालयों का नियमित तौर पर औचक निरीक्षण किया जाएगा. इस दौरान वहां उपस्थित अभिभावकों एवं छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा. यदि शासनादेश से इतर किसी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो अधिनियम के प्रावधानानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी.

विद्यालयों को देना होगा प्रमाण पत्र: सभी विद्यालय इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके द्वारा शुल्क वृद्धि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत, बढ़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक+छात्र से वसूल किए गए 5% शुल्क से अधिक नहीं है. किसी भी छात्र को पुस्तक जूते, मोजे व यूनिफॉर्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है. विद्यालय द्वारा पांच निरंतर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते है शिकायत : बता दें कि, स्कूलों की निगरानी और शिकायत के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नम्बर 05422509413 है. किसी भी अभिभावक को यदि निजी स्कूलों के मनमानेपन से समस्या हो रही है तो वह इस नंबर फोन कर अपनी शिकायत कर सकता है. साथ ही अभिभावक द्वारा शुल्क वृद्धि अथवा पुस्तक, यूनिफॉर्म के संबंध में जो भी शिकायत हो, उसे लिखित रूप से भी कार्यालय में दे सकते हैं. इस मामले में अभिभावक का नाम गोपनीय रखते हुए विद्यालय के विरुद्ध जांच करते हुए नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी.

निजी स्कूलों को इन बिंदुओं का करना होगा पालन

  • सभी संबंधित विद्यालयों से पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के फीस स्ट्रक्चर को बताना होगा.
  • इस अवधि के लिए विद्यालयों को अपने ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स भी बताने होंगे.
  • अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुल्क वृद्धि केवल निर्धारित मानकों एवं औचित्य के आधार पर ही मान्य होगी.
  • किसी भी विद्यालय द्वारा मनमानी या निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि किए जाने की स्थिति में जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी विद्यालय शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता बनाए रखें तथा अभिभावकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं.
  • अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अभिलेखों का संधारण, समय-समय पर विवरण प्रस्तुत करना तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करना सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा.
  • आवश्यक होने पर समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण, निरीक्षण एवं सुनवाई की कार्यवाही भी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: संभल में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, मस्जिद का हिस्सा भी ध्वस्त

Last Updated : April 18, 2026 at 6:22 PM IST

TAGGED:

BANARAS PRIVATE SCHOOL ARBITRARY
BANARAS SCHOOL HELPLINE NUMBER
BANARAS SCHOOL ARBITRARY FEES
बनारस स्कूलों की मनमानी पर लगाम
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.