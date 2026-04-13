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मिलावट पर सख्त कार्रवाई, अनसेफ 17 खाद्य उत्पाद बैन, पूरे राज्य में बेचने व डिस्पले से रोका

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने अनसेफ पाए गए 17 खाद्य सामग्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया. खाद्य सामग्री विक्रेता इन उत्पादों को न अपने प्रतिष्ठान पर डिस्पले कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे. यह पाबंदी अगले दो माह लागू रहेगी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अप्रैल 2026 में विभिन्न जिलों में कार्रवाई की गई. इसमें खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए. इन पैक्ड खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ पाए जाने के कारण इनके राज्यभर में वितरण, विक्रय एवं डिस्प्ले पर अगले दो माह प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए. पढ़ें:मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई : 5480 किलो मिर्च पाउडर और 1400 किलो चापड़ सीज