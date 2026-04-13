मिलावट पर सख्त कार्रवाई, अनसेफ 17 खाद्य उत्पाद बैन, पूरे राज्य में बेचने व डिस्पले से रोका
पैक्ड खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ मिली तो लगाया दो माह का प्रतिबंध.
Published : April 13, 2026 at 8:44 PM IST
जयपुर: खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने अनसेफ पाए गए 17 खाद्य सामग्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया. खाद्य सामग्री विक्रेता इन उत्पादों को न अपने प्रतिष्ठान पर डिस्पले कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे. यह पाबंदी अगले दो माह लागू रहेगी.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अप्रैल 2026 में विभिन्न जिलों में कार्रवाई की गई. इसमें खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए. इन पैक्ड खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ पाए जाने के कारण इनके राज्यभर में वितरण, विक्रय एवं डिस्प्ले पर अगले दो माह प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए.
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खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि खाद्य व्यापारियों की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच की अपील के बाद रेफरल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ मिलने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी. आयुक्त ने आमजन को सलाह दी कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें. जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उनमें स्थापित निर्माण इकाइयों या कम्पनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा है.
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इन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध
|पदार्थ
|ब्रांड
|बैच
|केसर बाटी
|युवराज बीकानेर
|YUV 01
|चाय
|बंगाल गोल्ड
|BG-02
|शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी
|नगद नारायण
|12/2026
|घी
|श्री डेयरी प्रीत
|477
|घी
|हरियाणा फॉर्म
|86
|घी
|श्री डेयरी ब्राइट
|07
|हल्दी
|श्री साई मसालेवाला
|Q.H. 05
|घी
|धनु सरस
|A 03
|घी
|ईजी डेयरी
|PTC1020
|घी
|भोग विनायक
|VN 011
|रोस्टेड चना
|स्नेक टेक
|IV 102221
|घी
|हरियाणा क्रीम
|12
|घी– 15 लीटर, 500 मिली, 200 मिली, 01 लीटर
|श्री भैरव सरस
|12
|घी – 05 लीटर
|श्री भैरव सरस
|11
|घी – 500 मिलीलीटर जार
|जय श्री कृष्णा
|उल्लेखित नहीं
|घी – 01 लीटर
|डेयरी पंजाब
|02
|नमकीन तीखा मीठा मिक्स
|बालाजी
|U3A73A