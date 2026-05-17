हाइवे पर ट्रक से डोडा चूरा की तस्करी, सीबीएन ने पकड़ी 1868 किलो से ज्यादा की खेप, दो गिरफ्तार

हाइवे पर ट्रक से डोडा चूरा की तस्करी, सीबीएन ने पकड़ी 1868 किलो से ज्यादा की खेप, दो गिरफ्तार
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की जयपुर सेल ने मनोहरपुर-शाहपुरा टोल प्लाजा पर की कार्रवाई.
Published : May 17, 2026 at 1:57 PM IST
जयपुर : राजस्थान में नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में डोडा-पोस्त की खेप जब्त की है. सीएनबी की जयपुर सेल ने इस कार्रवाई में तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार सोती ने आज रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मनोहरपुर-शाहपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली और 1868.330 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है.
कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध ट्रक की पहचान : उन्होंने बताया, 15 मई की रात को एक विशेष सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन वाला एक ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में नशे की खेप राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से मारवाड़ की तरफ ले जाई जा रही है. सीबीएन की एक विशेष टीम का गठन किया गया. यह टीम मनोहरपुर-शाहपुरा टोल प्लाजा के पास संदिग्ध ट्रक की तलाश में तैनात रही. कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध ट्रक की पहचान कर उसे रोका गया.
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74 कट्टों में भरा अवैध डोडा चूरा : उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान ट्रक में सीबीएन की टीम को पॉलीथिन के 74 बैग मिले. जिनमें 1868.330 किलो अवैध रूप से ले जाया जा रहा डोडा चूरा मिला. जो ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था. उनका कहना है कि नशे की तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और बरामद डोडा चूरा की खेप को जब्त किया गया है. ट्रक के मालिक और चालक को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि डोडा चूरा की यह खेप कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी. इसे लेकर अनुसंधान जारी है.
यहां कर सकते हैं तस्करी की शिकायत : यह ऑपेरशन सीबीएन के अंतरराज्यीय नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग से निपटने और नेशनल हाइवे के जरिए चल रहे गैरकानूनी ड्रग सप्लाई के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी चोट माना जा रहा है. उनका कहना है कि समाज और खास तौर पर युवाओं की रगों में नशे का जहर घोलने वालों पर सीबीएन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. नशे और मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी जानकारी या शिकायत कंट्रोल रूम 0744-2438928 और वाट्सएप नंबर- 8764748232 पर दी जा सकती है. ई मेल आईडी dnc-kota@cbn.nic.in पर भी शिकायत दी जा सकती है. जानकारी देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
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