महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, एडीएम बोले- ऑपरेटर की लापरवाही

महोबा : जिले में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव में 2025 में 261 करोड़ से निर्मित ओवरहेड टंकी टेस्टिंग के दूसरे ही दिन पानी बहने लगा. ग्रामीण इसे निर्माण में गड़बड़ी बता रहे हैं, जबकि प्रशासन ओवरफ्लो और ऑपरेटर की लापरवाही की बात कह रहा है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. मामला ब्लॉक जैतपुर के ग्राम नगारा डांग का है. यहां नमामि गंगे योजना के तहत 2025 में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था. चार फरवरी को टंकी की टेस्टिंग की गई. ग्रामीणों के मुताबिक, टेस्टिंग के अगले ही दिन टंकी के बीच से पानी रिसने लगा और कुछ देर तक तेज धार में नीचे गिरता रहा. ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत डीएम से की है. (Video Credit; ETV Bharat) ग्रामीणों ने शेयर किया वीडियो : ग्रामीण मोहम्मद हनीफ का कहना है कि टंकी बनने के बाद कुछ मोहल्लों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी थी. लेकिन हाल ही में पाइपलाइन कार्य के बाद दोबारा पानी भरते समय यह स्थिति सामने आई. ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रशासन से जांच की मांग की. निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी : ग्राम प्रधान गायत्री की ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा गया है. प्रधान प्रतिनिधि अवधेश राजपूत का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ. उनका कहना है कि यदि टंकी ठीक से बनी होती तो इतनी जल्दी इस प्रकार की दरार या रिसाव नहीं होता.