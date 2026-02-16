महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, एडीएम बोले- ऑपरेटर की लापरवाही
मामला ब्लॉक जैतपुर के ग्राम नगारा डांग का है. ग्राम प्रधान गायत्री की ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 5:55 PM IST
महोबा : जिले में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव में 2025 में 261 करोड़ से निर्मित ओवरहेड टंकी टेस्टिंग के दूसरे ही दिन पानी बहने लगा. ग्रामीण इसे निर्माण में गड़बड़ी बता रहे हैं, जबकि प्रशासन ओवरफ्लो और ऑपरेटर की लापरवाही की बात कह रहा है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है.
मामला ब्लॉक जैतपुर के ग्राम नगारा डांग का है. यहां नमामि गंगे योजना के तहत 2025 में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था. चार फरवरी को टंकी की टेस्टिंग की गई. ग्रामीणों के मुताबिक, टेस्टिंग के अगले ही दिन टंकी के बीच से पानी रिसने लगा और कुछ देर तक तेज धार में नीचे गिरता रहा.
ग्रामीणों ने शेयर किया वीडियो : ग्रामीण मोहम्मद हनीफ का कहना है कि टंकी बनने के बाद कुछ मोहल्लों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी थी. लेकिन हाल ही में पाइपलाइन कार्य के बाद दोबारा पानी भरते समय यह स्थिति सामने आई. ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रशासन से जांच की मांग की.
निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी : ग्राम प्रधान गायत्री की ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा गया है. प्रधान प्रतिनिधि अवधेश राजपूत का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ. उनका कहना है कि यदि टंकी ठीक से बनी होती तो इतनी जल्दी इस प्रकार की दरार या रिसाव नहीं होता.
अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का परिणाम बताते हुए कहा कि यह जल मिशन नहीं, कमीशन मिशन है. हाल ही में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. ऐसे में नगारा डांग की घटना ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है.
योजना ट्रायल एंड रन फेज में : अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोईनुल इस्लाम का कहना है कि यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 261 करोड़ रुपये की लागत का है. अभी यह योजना ट्रायल एंड रन फेज में चल रही है. इसे हैंडओवर नहीं किया गया है. कंपनी विभिन्न गांवों में पानी की सप्लाई देकर कमियों की पहचान कर रही है और जहां भी लाइन लीक या तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है.
टंकी में स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं : जो घटना सामने आई, उसमें प्रथम दृष्टया ओवरफ्लो की स्थिति लग रही है. जल निगम ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार टंकी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं पाया गया है. टंकी में अधिक पानी भरने के कारण ओवरफ्लो हुआ, जिससे पानी नीचे गिरने लगा. इसमें ऑपरेटर की लापरवाही है.
टीम करेगी जांच : जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है, जो पूरे मामले की जांच करेगी. यदि जांच में किसी प्रकार की निर्माण संबंधी कमी या लापरवाही पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी कमियों को दूर करने के बाद ही इसे पूर्ण रूप से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में लाया जाएगा. इसके बाद भी संबंधित कंपनी लगभग 10 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी.
