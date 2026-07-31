दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के पुल में दरार; NHAI ने कहा- घबराने वाली बात नहीं
NHAI ने स्पष्ट किया कि यह संरचनात्मक कमजोरी नहीं है. ऐसी दरारों की समय-समय पर पैचिंग की जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 11:37 AM IST
सहारनपुर: दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. एक्सप्रेस-वे शुरू होने के करीब तीन महीने बाद ही बड़गांव इंटरचेंज पर देवबंद-नानौता मार्ग के ऊपर बने पुल के निचले हिस्से में दरारें दिखी हैं. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में चिंता का माहौल है.
NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवमोहन ने इस सारी आशंकाओं को खारिज किया है. उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान यदि सीमेंट में मिट्टी का कोई कण रह जाता है, तो बरसात के दौरान पानी के बहाव से वह निकल सकता है. इससे सतही दरारें दिखाई देने लगती हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संरचनात्मक कमजोरी नहीं है. ऐसी दरारों की समय-समय पर पैचिंग की जाती है. पुल पूरी तरह सुरक्षित है और एक्सप्रेस-वे पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है.
हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे के पुल में इतनी जल्दी दरारें दिखाई देना गंभीर मामला है. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितता या गुणवत्ता से समझौता किया गया हो सकता है. ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
आपको बता दें कि सहारनपुर में दो दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी. बारिश के बाद गुरुवार को एक्सप्रेसवे शुरू होने के करीब तीन महीने बाद ही बड़गांव इंटरचेंज पर देवबंद-नानौता मार्ग के ऊपर बने पुल के निचले हिस्से में दरारें दिखाई देने लगीं तो NHAI अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
पुल के नीचे NHAI कर्मचारियों को पैचिंग करते देख लोगों की चिंता और बढ़ गई. राहगीरों का कहना है कि पुल में दरारें दिखाई देने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और लोगों के मन में भय का माहौल है. हालांकि NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवमोहन ने इन आशंकाओं को खारिज किया है.
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