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दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के पुल में दरार; NHAI ने कहा- घबराने वाली बात नहीं

सहारनपुर: दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. एक्सप्रेस-वे शुरू होने के करीब तीन महीने बाद ही बड़गांव इंटरचेंज पर देवबंद-नानौता मार्ग के ऊपर बने पुल के निचले हिस्से में दरारें दिखी हैं. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में चिंता का माहौल है.

NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवमोहन ने इस सारी आशंकाओं को खारिज किया है. उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान यदि सीमेंट में मिट्टी का कोई कण रह जाता है, तो बरसात के दौरान पानी के बहाव से वह निकल सकता है. इससे सतही दरारें दिखाई देने लगती हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संरचनात्मक कमजोरी नहीं है. ऐसी दरारों की समय-समय पर पैचिंग की जाती है. पुल पूरी तरह सुरक्षित है और एक्सप्रेस-वे पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है.

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे के पुल में इतनी जल्दी दरारें दिखाई देना गंभीर मामला है. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितता या गुणवत्ता से समझौता किया गया हो सकता है. ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.