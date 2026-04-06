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नहर में दरार: बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत भांडी में बना नया कनाल, ग्रामीणों ने उठाई लापरवाही पर आपत्ति

ग्राम पंचायत भांडी में बना है कनाल ( ETV Bharat )