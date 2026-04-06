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नहर में दरार: बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत भांडी में बना नया कनाल, ग्रामीणों ने उठाई लापरवाही पर आपत्ति

जल संसाधन विभाग का कहना है, अगर कहीं दरार आई है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी संबंधित निर्माण कंपनी को करनी होगी.

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ग्राम पंचायत भांडी में बना है कनाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 11:50 AM IST

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कोरिया: किसानों के खेतों तक नहर के जरिए पानी पहुंचाने की बड़ी योजना सरकार ने बनाई है. योजना के तहत ग्राम पंचायत भांडी में जल संसाधन विभाग ने नहर का निर्माण भी कराया. निर्माण कार्य पूरा हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि उससे पहले नहर में कुछ जगहों पर दरारें साफ नजर आने लगी है. ग्राम भांडी के लोग अब दरारों को लेकर परेशान होने लगे हैं. ग्राम पंचायत भांडी की जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से दूरी मात्र 2 किमी की है.

नहर में आई दरार

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से बने इस निर्माण में अभी से दरारों का आना ठीक संकेत नहीं है. गांव वालों का कहना है कि घटिया मेटरियल का इस्तेमाल करने से ये दिक्कतें आई हैं. गांव वालों ने कहा कि कई जगहों पर पैच वर्क भी किया गया है जो ये बताता है कि लापरवाही को ढकने की कोशिश हुई है. ग्रामीण चाहते हैं को अगर कहीं निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए.

ग्राम पंचायत भांडी में बना है कनाल (ETV Bharat)

जल संसाधन विभाग की दलील

नहर में कई जगहों पर आई दरारों और निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने कहा, जो जी दिक्कतें जहां कहीं भी आई हैं वहां दूर की जाएंगी. अभियंता ने कहा कि एक दो जगह क्रैक आया होगा, उसे हम जल्द ही सुधरवा देंगे. अभियंता ने ये माना कि हर निर्माण कार्य में कुछ कमियां होती हैं, जिन्हे समय-समय पर ठीक किया जाता है.

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विभाग की ओर से दी गई इस दलील पर गांव वाले खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि निर्माण कार्य के पूरा हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है. ऐसे में दरारें आना कई गंभीर विषयों की ओर इशारा करता है. गांव वाले चाहते हैं कि अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई है तो उसे ठीक किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो.
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