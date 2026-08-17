गंगा एक्सप्रेसवे पर पुल एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार से हड़कंप, मरम्मत कार्य शुरू
गंगा एक्सप्रेसवे की ढलान वाले हिस्से में टूटी नालियों का मरम्मत कार्य शुरू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 3:23 PM IST
उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. दही थाना क्षेत्र के सराय कटियान नहर पुल के पास सोमवार को एक्सप्रेसवे के एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार देखने को मिला, जिसके बाद से देश में सियासी बवाल मचा हुआ है.
मेरठ से प्रयागराज की ओर जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 421-422 के बीच एक्सपेंशन ज्वाइंट में सोमवार को दरार देखने को मिला, स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. टीम ने एक्सपेंशन ज्वाइंट के हिस्से की जांच करने के बाद, ओवरलैपिंग का काम कराया और दिखाई दे रही दरार को दुरुस्त किया.
बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की ढलान वाले हिस्से में कई स्थानों पर नालियां टूटी हुई हैं. इनकी भी मरम्मत का काम कराया जा रहा है. हालांकि, सड़क धंसने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल कार्यदायी संस्था की टीम मौके पर मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य में जुटी हुई है.