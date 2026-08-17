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गंगा एक्सप्रेसवे पर पुल एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार से हड़कंप, मरम्मत कार्य शुरू

उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. दही थाना क्षेत्र के सराय कटियान नहर पुल के पास सोमवार को एक्सप्रेसवे के एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार देखने को मिला, जिसके बाद से देश में सियासी बवाल मचा हुआ है.

गंगा एक्सप्रेसवे की टूटी नालियों का मरम्मत शुरू (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ से प्रयागराज की ओर जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 421-422 के बीच एक्सपेंशन ज्वाइंट में सोमवार को दरार देखने को मिला, स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. टीम ने एक्सपेंशन ज्वाइंट के हिस्से की जांच करने के बाद, ओवरलैपिंग का काम कराया और दिखाई दे रही दरार को दुरुस्त किया.



बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की ढलान वाले हिस्से में कई स्थानों पर नालियां टूटी हुई हैं. इनकी भी मरम्मत का काम कराया जा रहा है. हालांकि, सड़क धंसने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल कार्यदायी संस्था की टीम मौके पर मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य में जुटी हुई है.

अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला (Photo Credit: ETV Bharat)

गौरतलब है कि मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को किया गया था, लेकिन तीन-चार महिने में ही एक्सप्रेसवे में दरार और सड़क के कई हिस्से में धंसाव का मामला सामने आने से इसकी निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.मामला सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.