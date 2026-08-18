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राजस्थान में भी एनालॉग पनीर पर सख्ती की तैयारी, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

पनीर सिर्फ दूध से बनता है. कोई मिलावट करेगा तो कार्रवाई होगी...

Action on Analog Paneer
राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती... (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 5:05 PM IST

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जयपुर: देश के कई राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती शुरू हो चुकी है. कई राज्यों में इनके निर्माण और खुले में बिक्री पर रोक लगाने के मामले भी सामने आए हैं. हालांकि, खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रक आयुक्तालय कमिश्नर डॉ. टी. शुभमंगला का कहना है कि फूड सेफ्टी एक्ट में एनालॉग पनीर जैसा कुछ नहीं है. पनीर सिर्फ दूध से बनता है और अगर कोई इसमें मिलावट करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे और लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं.

दिखता पनीर जैसा, लेकिन दूध से बना हो यह जरूरी नहीं : मामले को लेकर डॉ. नरोत्तम शर्मा का कहना है कि एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प होता है. इसे तैयार करने में दूध के बजाय या दूध के साथ वनस्पति वसा, खाद्य तेल, स्टार्च और अन्य गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. देखने में यह बिल्कुल सामान्य पनीर जैसा दिखाई देता है. इसे काटने, पकाने और खाने में भी आम उपभोक्ता को ज्यादा अंतर महसूस नहीं होता.

डॉ. नरोत्तम शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें मिलावटी पनीर भी शामिल है. डॉ. शर्मा का कहना है कि खास बात यह है कि एनालॉग उत्पाद और मिलावटी पनीर में अंतर समझना भी जरूरी है. कोई उत्पाद केवल इसलिए सुरक्षित या असुरक्षित नहीं हो जाता कि वह एनालॉग है. उसकी सामग्री, निर्माण प्रक्रिया, खाद्य सुरक्षा मानकों और लेबलिंग की जांच जरूरी है.

स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक : डॉ. शर्मा का कहना है कि एनालॉग पनीर में वनस्पति तेल और अन्य सामग्री उपयोग में ली जाती है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है. इसका नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. वहीं, दूध से बने पनीर की तुलना में इसके पोषण तत्व अलग होते हैं. इसके लगातार उपयोग से हार्ट की समस्या हो सकती है, पेट से जुडी समस्या हो सकती है.

पढ़ें : प्रदेश में 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण एवं बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

सामान्य और एनालॉग पनीर की पहचान कैसे करें ? : सामान्य दूध से बने पनीर और एनालॉग पनीर में अंतर करना आम उपभोक्ता के लिए आसान नहीं है. एनालॉग पनीर को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह देखने, काटने और पकाने में पारंपरिक पनीर जैसा ही लगे.

  • दूध से बना पनीर आमतौर पर नरम और हल्का दानेदार होता है.
  • जबकि एनालॉग पनीर ज्यादा चिकना होता है.
  • असली पनीर में दूध की प्राकृतिक खुशबू और स्वाद होता है.
  • एनालॉग उत्पाद में स्वाद अपेक्षाकृत अलग या फीका होता है.
  • सामान्य पनीर गर्म होने पर नरम होता है. एनालॉग उत्पाद गर्म करने के बाद ज्यादा रबड़ जैसे हो जाते हैं.
  • पैक्ड पनीर खरीदते समय यह देखें कि यह किससे बना है.
  • आयोडीन से पहचान की जा सकती है असली और नकली पनीर की.
  • असली पनीर में यदि आयोडीन मिलाया जाए तो उसका रंग नहीं बदलता.
  • जबकि नकली पनीर में आयोडीन मिलाया जाए तो उसका रंग नीला हो जाएगा.

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