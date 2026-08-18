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राजस्थान में भी एनालॉग पनीर पर सख्ती की तैयारी, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश के कई राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती शुरू हो चुकी है. कई राज्यों में इनके निर्माण और खुले में बिक्री पर रोक लगाने के मामले भी सामने आए हैं. हालांकि, खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रक आयुक्तालय कमिश्नर डॉ. टी. शुभमंगला का कहना है कि फूड सेफ्टी एक्ट में एनालॉग पनीर जैसा कुछ नहीं है. पनीर सिर्फ दूध से बनता है और अगर कोई इसमें मिलावट करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे और लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं. दिखता पनीर जैसा, लेकिन दूध से बना हो यह जरूरी नहीं : मामले को लेकर डॉ. नरोत्तम शर्मा का कहना है कि एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प होता है. इसे तैयार करने में दूध के बजाय या दूध के साथ वनस्पति वसा, खाद्य तेल, स्टार्च और अन्य गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. देखने में यह बिल्कुल सामान्य पनीर जैसा दिखाई देता है. इसे काटने, पकाने और खाने में भी आम उपभोक्ता को ज्यादा अंतर महसूस नहीं होता. डॉ. नरोत्तम शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)