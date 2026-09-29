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शिमला में बिना मिट्टी के हवा में हो रहा बीज आलू का उत्पादन, अब ताजिकिस्तान अपनाएगा ये एयरोपोनिक्स तकनीक

शिमला: एक पौधे से 50 से 100 तक उच्च गुणवत्ता वाले मिनीट्यूबर तैयार करने वाली सीपीआरआई शिमला की एयरोपोनिक्स तकनीक अब ताजिकिस्तान तक पहुंच सकती है. हिमाचल के शिमला स्थित आईसीएआर-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) में वर्ष 2011 से इस आधुनिक मिट्टी रहित तकनीक के जरिए वायरस-मुक्त और गुणवत्तापूर्ण आलू बीज तैयार किया जा रहा है. भारत और ताजिकिस्तान के बीच हुई वर्चुअल बैठक में ताजिक प्रतिनिधियों ने इस तकनीक को समझने और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण लेने में विशेष रुचि दिखाई.

सीपीआरआई के निदेशक डॉ. बृजेश सिंह ने बताया, "एयरोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली आलू बीज सामग्री के उत्पादन को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है. दोनों पक्षों के बीच तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान से आलू उत्पादन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं बनी हैं".

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला और ताजिकिस्तान की एलसीसी एकोमा के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में आलू अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी ज्ञान और क्षमता निर्माण को लेकर चर्चा हुई. नई दिल्ली स्थित ताजिकिस्तान दूतावास के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए.

एयरोपोनिक्स तकनीक में आलू के पौधों को मिट्टी में नहीं, बल्कि हवा में उगाया जाता है. पौधे की जड़ों को एक बंद कक्ष में रखा जाता है और स्वचालित व्यवस्था के जरिए जड़ों पर पानी व आवश्यक पोषक तत्वों की बारीक फुहार छोड़ी जाती है. इससे पौधे की जड़ों को नियंत्रित वातावरण में पोषण मिलता है और उच्च गुणवत्ता वाले मिनीट्यूबर तैयार होते हैं. इस तकनीक में टिशू कल्चर से तैयार रोग मुक्त छोटे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है. जड़ों में बनने वाले कंद उचित आकार में पहुंचने के बाद पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना कई चरणों में निकाले जा सकते हैं.

शिमला में बिना मिट्टी के हवा में हो रहा बीज आलू का उत्पादन (PIB)

पारंपरिक खेती से कई गुना ज्यादा मिनीट्यूबर

सीपीआरआई की एयरोपोनिक्स तकनीक की खासियत इसका उच्च उत्पादन है. पारंपरिक व्यवस्था में एक पौधे से सामान्यत: 5 से 7 आलू प्राप्त होते हैं. जबकि एयरोपोनिक्स प्रणाली में एक पौधे से 50 से 100 तक मिनीट्यूबर तैयार किए जा सकते हैं. यही वजह है कि गुणवत्तापूर्ण बीज आलू के तेजी से गुणन के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण मानी जाती है. सीपीआरआई शिमला ने इस तकनीक को वर्ष 2011 में विकसित और मानकीकृत किया था. इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में निजी कंपनियों और सरकारी विभागों को इसके लाइसेंस दिए गए हैं, जिससे बड़े स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा मिला है.

ताजिकिस्तान के विशेषज्ञ आएंगे शिमला

बैठक में ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों के लिए सीपीआरआई शिमला का एक्सपोजर विजिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया. इस दौरान उन्हें एयरोपोनिक्स आधारित बीज उत्पादन, अनुसंधान सुविधाओं और आलू फसल प्रबंधन की तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलेगा. इसके अलावा ताजिकिस्तान के कृषि विशेषज्ञों के लिए सीपीआरआई में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा हुई. इससे उन्हें आधुनिक आलू उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने की तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सकेगा.

सीपीआरआई शिमला में हुए बैठक में डॉ. आलोक कुमार, डॉ. जगदेव शर्मा, डॉ. संजीव शर्मा, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. सोम दत्त और डॉ. पिनबियांगलांग के. सहित सीपीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे. ताजिकिस्तान की ओर से अलीशेर खोलमातोव, बेखरुज इब्रागिमोव और परविज रहीमजोड सहित दूतावास के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

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