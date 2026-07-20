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अब बदलेगी आलू की खेती की तस्वीर, हिमाचल से आई ऐसी किस्में, जिन पर सरकार ने लगा दी आधिकारिक मुहर

शिमला:अगर आप सोचते हैं कि आलू की खेती में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उत्पादन बढ़ाना है, तो अब तस्वीर बदलने वाली है. वर्षों के वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) ने ऐसी दो उन्नत आलू किस्में विकसित की हैं, जिन्हें भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर खेती के लिए अधिसूचित कर दिया है.

इन किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से एक देश की पहली ऐसी उच्च उत्पादक किस्म है, जो आलू की फसल को सबसे खतरनाक माने जाने वाले दो प्रमुख जैविक खतरों से एक साथ सुरक्षा देती है. यह उपलब्धि हिमाचल सहित देशभर के लाखों आलू उत्पादक किसानों के लिए खेती का नया अध्याय साबित हो सकती है. भारत सरकार ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला की ओर से विकसित कुफरी अभेद्य और कुफरी रूबी किस्मों को 8 जुलाई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से खेती के लिए मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब इन किस्मों के गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन, प्रमाणीकरण और बिक्री उनके अनुशंसित क्षेत्रों में की जा सकेगी. इससे किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध होंगे, रोग प्रबंधन मजबूत होगा और बाजार की नई संभावनाएं खुलेंगी.

एक हेक्टेयर में इतना टन उत्पादन

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि आलू प्रमुख नकदी फसल है और हजारों पर्वतीय किसानों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है. कुफरी अभेद्य को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों, तमिलनाडु के नीलगिरि और कर्नाटक और महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किया गया है. ये किस्म अधिक उत्पादन देने के साथ-साथ प्रमुख रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा.

वरिष्ठ आलू प्रजनन वैज्ञानिक डॉ. शैलेज सूद ने बताया कि कुफरी अभेद्य 110 से 120 दिनों में तैयार होने वाली उच्च उत्पादक टेबल आलू की किस्म है, जो खरीफ मौसम में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेट ब्लाइट और पोटेटो सिस्ट निमेटोड (पीसीएन) दोनों के प्रति उच्च स्तर का प्रतिरोध है. भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में इन दोनों प्रमुख जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोध रखने वाली यह देश की पहली उच्च उत्पादक आलू किस्म मानी जा रही है. इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी, उत्पादन लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके पीले छिलके, गुलाबी छींटों वाले आकर्षक कंद, क्रीम रंग का गूदा और बेहतर भंडारण क्षमता इसे टेबल उपयोग के लिए भी बेहद उपयुक्त बनाती है.