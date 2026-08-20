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खाने की थाली से चिप्स के पैकेट तक हिमाचल की खुशबू पहुंचा रहा ये संस्थान, देश में आलू के विकास में शिमला के CPRI की धाक

शोध की दुनिया में भी ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अपनी पहचान बनाई है. संस्थान ने अब तक 10 पेटेंट अपने नाम किए हैं.

CENTRAL POTATO RESEARCH INSTITUTE SHIMLA
ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (@CPRI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 5:49 PM IST

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शिमला: आलू को दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में माना जाता है. दुनिया भर के व्यंजनों से लेकर चिप्स के पैकेट तक आलू आसानी से नजर आ जाता है. भारत में तो आलू को लेकर कहावत भी है कि यह लगभग हर सब्जी में फिट हो जाता है. इसी आलू के क्षेत्र में हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. संस्थान द्वारा शिमला और कुफरी में विकसित की गई आलू की कई किस्में आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं. 20 अगस्त 2026 को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI 78 वर्ष का हो गया है. अगस्त 1948 में ICAR-CPRI की स्थापना बिहार के पटना में हुई थी. इसके बाद वर्ष 1956 में संस्थान को हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थानांतरित किया गया. करीब आठ दशकों के सफर में संस्थान ने देश में आलू अनुसंधान, नई किस्मों के विकास, बीज उत्पादन और रोग प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आलू के क्षेत्र में विकास और योगदान का यह क्रम अब भी जारी है और बड़े लक्ष्यों के साथ संस्थान अपनी उपलब्धियों की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है.

CPRI शिमला ने अपनी यात्रा में गढ़े कई कीर्तिमान

हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देश में आलू अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है. संस्थान ने 1949 से 2020 के बीच आलू की 61 किस्में विकसित की हैं. इनमें टेबल पोटैटो के साथ चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए प्रोसेसिंग किस्में भी शामिल हैं. संस्थान की कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना श्रृंखला, कुफरी नीलकंठ और कुफरी थार-3 जैसी किस्मों ने अपनी पहचान बनाई है. संस्थान अब 2025-30 के लिए आठ प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है. इनमें जीनोमिक तकनीकों से आनुवंशिक सुधार, नई उत्पादक किस्मों का विकास, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और कीट-रोग नियंत्रण शामिल हैं. भविष्य में आलू को खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. अनुमान है कि 2050 तक आलू की मांग 12.5 करोड़ टन हो सकती है.

ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (@CPRI)

वर्ष 2025 से 2030 के लिए आठ प्रमुख प्रोजेक्ट

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI शिमला ने वर्ष 2025-30 के लिए आलू अनुसंधान से जुड़े आठ प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. इनमें आणविक और जीनोमिक तकनीकों से आलू का आनुवंशिक सुधार, अधिक उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता वाली नई किस्मों का विकास, आलू जर्मप्लाज्म का प्रबंधन और प्रमाणित बीज उत्पादन शामिल है. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आलू के कीट और रोगों का टिकाऊ प्रबंधन तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन और पोषण संवर्धन पर भी काम किया जा रहा है.

CENTRAL POTATO RESEARCH INSTITUTE SHIMLA
ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (@CPRI)

वर्ष 2050 तक के लिए ये बड़े लक्ष्य

CPRI ने अपनी आगामी यात्रा के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं. संस्थान का लक्ष्य भविष्य में आलू को केवल सब्जी नहीं, बल्कि गंभीर खाद्य सुरक्षा विकल्प के रूप में विकसित करना है. अनुमान के मुताबिक 2050 तक देश में आलू की मांग 12.5 करोड़ टन तक पहुंच सकती है. WOFOST मॉडल के अनुसार उस समय संभावित औसत उपज 34.51 टन प्रति हेक्टेयर होगी और मांग पूरी करने के लिए करीब 36.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जरूरत होगी. सीमित कृषि भूमि को देखते हुए धान और गेहूं के बीच कम अवधि में तैयार होने वाली आलू की किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके.

CENTRAL POTATO RESEARCH INSTITUTE SHIMLA
CPRI शिमला ने विकसित की आलू की 61 किस्में (@CPRI)

विकसित की आलू की 61 किस्में

  • ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अपनी अब तक की यात्रा के दौरान वर्ष 1949 से 2020 के बीच आलू की 61 किस्में विकसित की हैं. इनमें टेबल पोटैटो से लेकर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए प्रोसेसिंग किस्में, सूखा सहन करने वाली, रोग प्रतिरोधी और पोषण से भरपूर bio-fortified किस्में भी शामिल हैं.
  • कुफरी ज्योति: 1968 में जारी हुई. इसकी खासियत है कि यह पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी और पठारी क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है. यह लेट ब्लाइट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, जल्दी तैयार होने वाली और व्यापक रूप से अनुकूल किस्म है.
  • कुफरी पुखराज: 1998 में जारी हुई. इसकी उपज 35-40 टन प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है. यह जल्दी तैयार होने वाली, कम इनपुट में अच्छी उपज देने वाली और लेट ब्लाइट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है.
  • कुफरी चिपसोना-1, 2 और 3: ये खास तौर पर प्रोसेसिंग यानी चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए विकसित की गई हैं. तीनों लेट ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी हैं और इनकी उपज लगभग 30-35 टन प्रति हेक्टेयर है.
  • कुफरी फ्रायसोना: फ्रेंच फ्राइज के लिए उपयोगी प्रोसेसिंग किस्म है. इसकी उपज 30-35 टन प्रति हेक्टेयर है और यह लेट ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी है.
  • कुफरी गंगा: 2018 में जारी हुई. इसकी उपज 35-40 टन प्रति हेक्टेयर है और यह लेट ब्लाइट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी होने के साथ मध्यम सूखे की स्थिति को भी सहन कर सकती है.
  • कुफरी गिरधारी: खास तौर पर भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है. यह लेट ब्लाइट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और इसमें कंदों की लंबी dormancy यानी भंडारण के दौरान लंबे समय तक अंकुर न निकलने की क्षमता है.
  • कुफरी करण: 2019 में जारी हुई. यह लेट ब्लाइट, छह प्रमुख आलू वायरस और पोटैटो सिस्ट निमेटोड के प्रति उच्च प्रतिरोध वाली किस्म है.
  • कुफरी नीलकंठ: 2018 में जारी हुई. इसकी उपज 35-40 टन प्रति हेक्टेयर है. यह लेट ब्लाइट प्रतिरोधी है और इसमें एंथोसाइनिन व कैरोटेनॉयड जैसे एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं. डॉक्यूमेंट में इसे अच्छे स्वाद वाली विशेष किस्म बताया गया है.
  • कुफरी माणिक: 2019 में जारी हुई. यह एक bio-fortified variety है, जिसमें आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक (Micronutrients) के साथ एंथोसायनिन (Anthocyanin) और कैरोटीनॉयड (Carotenoids) पाए जाते हैं. इसे पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बताया गया है.
  • कुफरी थार-3: 2019 में जारी हुई और इसकी उपज 45 टन प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है, जो इस सूची में सबसे अधिक उपज वाली किस्म है. यह सूखा सहनशील है और लगभग 20 प्रतिशत पानी की बचत कर सकती है.
CPRI शिमला ने विकसित की आलू की 61 किस्में
CPRI शिमला ने विकसित की आलू की 61 किस्में (@CPRI)

अब तक करीब 10 पेटेंट अपने नाम

शोध की दुनिया में भी शिमला स्थित ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अपनी पहचान बनाई है. संस्थान ने अब तक 10 पेटेंट अपने नाम किए हैं, जिनमें आलू की फसल को रोग और कीटों से बचाने के साथ आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी पर काम शामिल है. इनमें हालिया पेटेंट पोटैटो सिस्ट निमेटोड के प्रबंधन से जुड़ा है. पेटेंट नंबर 584889 को 25 मार्च 2026 को मंजूरी मिली. इसमें सोलनिन (solanine) और चाकोनिन (chaconine) के विशेष अनुपात वाली कंपोजिशन विकसित की गई है, जो सिस्ट निमेटोड संक्रमण के प्रबंधन में उपयोगी है. दूसरा महत्वपूर्ण पेटेंट नंबर 584493 है, जिसे 26 मार्च 2026 को मंजूरी मिली. इसमें पुनर्संयोजक निर्माण (Recombinant construct) के जरिए PAP2 जीन की अभिव्यक्ति को दबाकर राल्स्टोनिया सोलानेसीरम (Ralstonia solanacearum) से होने वाले संक्रमण के खिलाफ आलू में प्रतिरोध विकसित करने की तकनीक दी गई है. इस तरह संस्थान के पेटेंट शोध में आलू की फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए पारंपरिक उपायों के साथ आधुनिक आणविक और जैव-तकनीकी तरीकों पर भी जोर दिखाई देता है.

CPRI शिमला के नाम हैं 10 पेटेंट
CPRI शिमला के नाम हैं 10 पेटेंट (@CPRI)

किसानों का मददगार बना CPRI

CPRI ने अपनी यात्रा के दौरान केवल शिमला को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने का काम ही नहीं किया, बल्कि प्रदेश के किसानों को बेहतर किस्म और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. किसानों के अनुसार, बदलते मौसम और बाजार की चुनौतियों के बीच अच्छी किस्म के आलू और गुणवत्तापूर्ण बीज का होना जरूरी है. संस्थान किसानों को अच्छी पैदावार लेने और फसल को कीटों से सुरक्षित रखने में मदद करता है.

किसानों का मददगार बना CPRI
किसानों का मददगार बना CPRI (FILE@ETVBHARAT)

सिरमौर के किसान रौशन लाल भारद्वाज ने बताया कि बदलते मौसम के बीच खेती आसान नहीं रही है. बाजार में टिकने के लिए अच्छी किस्म के आलू का होना जरूरी है. अच्छे बीज के साथ-साथ CPRI अच्छी पैदावार लेने और फसल को कीड़ों से सुरक्षित रखने में काफी मदद करता है. वहीं, शिमला के किसान खिला राम शर्मा ने बताया कि CPRI से प्रशिक्षण लेने के बाद वह अच्छी गुणवत्ता वाले आलू उगा पाए. इलाके के अनुसार सही वैरायटी का चयन करना भी बेहद जरूरी है और संस्थान ने इसमें मदद की है. संस्थान अच्छी वैरायटी के बीज देने के साथ-साथ खेती में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायता करता है.

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