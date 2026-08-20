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खाने की थाली से चिप्स के पैकेट तक हिमाचल की खुशबू पहुंचा रहा ये संस्थान, देश में आलू के विकास में शिमला के CPRI की धाक

ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ( @CPRI )

शिमला: आलू को दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में माना जाता है. दुनिया भर के व्यंजनों से लेकर चिप्स के पैकेट तक आलू आसानी से नजर आ जाता है. भारत में तो आलू को लेकर कहावत भी है कि यह लगभग हर सब्जी में फिट हो जाता है. इसी आलू के क्षेत्र में हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. संस्थान द्वारा शिमला और कुफरी में विकसित की गई आलू की कई किस्में आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं. 20 अगस्त 2026 को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI 78 वर्ष का हो गया है. अगस्त 1948 में ICAR-CPRI की स्थापना बिहार के पटना में हुई थी. इसके बाद वर्ष 1956 में संस्थान को हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थानांतरित किया गया. करीब आठ दशकों के सफर में संस्थान ने देश में आलू अनुसंधान, नई किस्मों के विकास, बीज उत्पादन और रोग प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आलू के क्षेत्र में विकास और योगदान का यह क्रम अब भी जारी है और बड़े लक्ष्यों के साथ संस्थान अपनी उपलब्धियों की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है. CPRI शिमला ने अपनी यात्रा में गढ़े कई कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देश में आलू अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है. संस्थान ने 1949 से 2020 के बीच आलू की 61 किस्में विकसित की हैं. इनमें टेबल पोटैटो के साथ चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए प्रोसेसिंग किस्में भी शामिल हैं. संस्थान की कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना श्रृंखला, कुफरी नीलकंठ और कुफरी थार-3 जैसी किस्मों ने अपनी पहचान बनाई है. संस्थान अब 2025-30 के लिए आठ प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है. इनमें जीनोमिक तकनीकों से आनुवंशिक सुधार, नई उत्पादक किस्मों का विकास, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और कीट-रोग नियंत्रण शामिल हैं. भविष्य में आलू को खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. अनुमान है कि 2050 तक आलू की मांग 12.5 करोड़ टन हो सकती है. ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (@CPRI) वर्ष 2025 से 2030 के लिए आठ प्रमुख प्रोजेक्ट केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI शिमला ने वर्ष 2025-30 के लिए आलू अनुसंधान से जुड़े आठ प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. इनमें आणविक और जीनोमिक तकनीकों से आलू का आनुवंशिक सुधार, अधिक उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता वाली नई किस्मों का विकास, आलू जर्मप्लाज्म का प्रबंधन और प्रमाणित बीज उत्पादन शामिल है. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आलू के कीट और रोगों का टिकाऊ प्रबंधन तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन और पोषण संवर्धन पर भी काम किया जा रहा है. ICAR-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (@CPRI) वर्ष 2050 तक के लिए ये बड़े लक्ष्य