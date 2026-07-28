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LNJP Hospital में 45 मिनट तक चली CPR, फिर भी नहीं बच सकी मरीज की जान, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही आरोप

एलएनजेपी अस्पताल मरीज के मौत पर हंगामा ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्रः एलएनजेपी अस्पताल में एक 30 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में 30 वर्षीय मनीषा की उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर समय पर इलाज न करने का आरोप लगाया. पिहोवा अस्पताल से किया गया था रेफरः मनीषा के पति ने बताया कि वह पहले अपनी पत्नी को पिहोवा अस्पताल लेकर गए थे, जहां से सुबह करीब 11 बजे उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया. उनका आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी मरीज को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. वहीं मनीषा की सास ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने मरीज की ठीक से देखभाल नहीं की. उनका कहना है कि "डॉक्टरों द्वारा जो इंजेक्शन और दवाइयां मंगवाई गई थीं, वे भी परिजनों ने उपलब्ध करवा दी थीं, लेकिन इसके बावजूद इलाज में लापरवाही बरती गई."