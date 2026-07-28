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LNJP Hospital में 45 मिनट तक चली CPR, फिर भी नहीं बच सकी मरीज की जान, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही आरोप

एलएनजेपी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.

LNJP Hospital, Kurukshetra
एलएनजेपी अस्पताल मरीज के मौत पर हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

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कुरुक्षेत्रः एलएनजेपी अस्पताल में एक 30 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में 30 वर्षीय मनीषा की उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर समय पर इलाज न करने का आरोप लगाया.

पिहोवा अस्पताल से किया गया था रेफरः मनीषा के पति ने बताया कि वह पहले अपनी पत्नी को पिहोवा अस्पताल लेकर गए थे, जहां से सुबह करीब 11 बजे उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया. उनका आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी मरीज को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. वहीं मनीषा की सास ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने मरीज की ठीक से देखभाल नहीं की. उनका कहना है कि "डॉक्टरों द्वारा जो इंजेक्शन और दवाइयां मंगवाई गई थीं, वे भी परिजनों ने उपलब्ध करवा दी थीं, लेकिन इसके बावजूद इलाज में लापरवाही बरती गई."

एलएनजेपी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा (ETV Bharat)
डॉक्टर ने आरोप पर दी सफाईः हालांकि अस्पताल की ओर से डॉक्टर जयंत ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि "मनीषा को दोपहर करीब एक बजे अस्पताल लाया गया था. उस समय उसे पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी." उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी दोपहर दो बजे शुरू होती है, लेकिन मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया गया.
LNJP Hospital, Kurukshetra
LNJP Hospital में मरीज की मौत पर हंगामा (ETV Bharat)

अस्पताल की ओर से इलाज में लापरवाही का आरोपः डॉक्टर जयंत के अनुसार करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया और सभी आवश्यक दवाइयों के साथ उपचार किया गया. तमाम प्रयासों के बावजूद मरीज को बचाया नहीं जा सका और उसे मृत घोषित करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अस्पताल की ओर से इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई.

LNJP Hospital, Kurukshetra
एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र (ETV Bharat)
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