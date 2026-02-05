जामताड़ा दौरे पर सीपीएम के राज्य सचिव, VB-G RAM G योजना और निकाय चुनाव पर कही ये बात

ETV Bharat / state

जामताड़ा में सीपीएम राज्य सचिव ने ट्रेड यूनियन हड़ताल और नगर निकाय चुनाव पर बयान दिया है.

सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 5, 2026 at 7:45 PM IST

जामताड़ा: केंद्र सरकार द्वारा लेबर कोड और वीबी-जी-राम जी योजना के विरोध में देशभर में ट्रेड यूनियन 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे. जिसमें किसान महासभा का भी समर्थन रहेगा. सड़क पर उतरकर वो जी राम जी योजना का विरोध करेंगे. जामताड़ा दौरे पर पहुंचे सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने ये जानकारी दी.

12 फरवरी को ट्रेड यूनियन करेंगे हड़ताल

जामताड़ा दौरे पर पहुंचे सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना और लेबर कोड मजदूरों के हित में नहीं है. उनका कहना है कि शिकागो से लेकर देशभर के मजदूर 8 घंटा काम करते हैं लेकिन नए लेबर कोड में समय की कोई सीमा नहीं रहेगी. मजदूरों को 12 से 14 घंटा काम करना पड़ेगा. यही नहीं इसमें ट्रेड यूनियन भी समाप्त हो जाएगा. इसके विरोध में देश के सभी ट्रेड यूनियन (भारतीय मजदूर संघ छोड़कर) 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे, सड़क पर उतरेंगे. वो वीबी-जी राम-जी का विरोध करेंगे और इसे रद्द करने की मांग करेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए समर्थन में किसान महासभा के किसान भी सड़क पर उतरेंगे.

सीपीएम के राज्य सचिव का बयान (ETV Bharat)

नगर निकाय चुनाव पर कही ये बात

सीपीआईएम नेता प्रकाश विप्लव ने झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी ने दलगत और पार्टी चुनाव चिन्ह में नगर निकाय चुनाव लड़ने की मांग की थी. सरकार दलगत चुनाव नहीं करा रही है. लेकिन पीछे से सभी राजनीतिक पार्टी इसमें चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी खड़ा रही है. इसको लेकर उनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करेगी जो दंगाई ना हो.

