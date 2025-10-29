ETV Bharat / state

सीपीएम ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देने की घोषणा की, वृंदा करात ने बिहार चुनाव और SIR पर दिया बयान

घाटशिला उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीएम नेत्री वृंदा करात ने बयान दिया है.

CPM On Ghatsila By Election
सीपीएम नेता प्रकाश विप्लव और वृंदा करात. (फोटो-ईटीवी भारत)
October 29, 2025

4 Min Read
रांची: सीपीएम की झारखंड इकाई ने राज्य के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है. साथ ही पूर्वी सिंहभूम के नेताओं-कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी की जीत में सक्रिय रूप से जुट जाने के निर्देश दिए हैं. पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने वरिष्ठ सीपीएम नेत्री वृंदा करात की उपस्थिति में यह घोषणा की.

12 राज्यों में SIR कराने के निर्णय का विरोध

वहीं वृंदा करात ने मीडिया से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर बिहार के बाद 12 राज्यों में SIR कराने की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि अभी बिहार में SIR को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में फिर 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराना गलत है.

बयान देते सीपीएम नेता प्रकाश विप्लव और वृंदा करात. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता. निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को विस्तारित करने के फैसले का माकपा कड़ा विरोध करता है. यह प्रक्रिया गरीबों और कमजोर वर्गों के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित करेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार में SIR के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत समाज के कमजोर तबकों के अनेक लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए. सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि “संविधान स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि यद्यपि नागरिकता मतदाता नामांकन के लिए आवश्यक है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.”

निर्वाचन आयोग पर साधा निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बिहार के अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है. आयोग को यह स्वीकार करना पड़ा था कि पात्रता के प्रमाण के रूप में मांगे गए 11 दस्तावेज प्रारंभिक आवेदन के साथ अनिवार्य नहीं हैं. यहां तक कि आधार कार्ड जिसे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जोड़ा गया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण भाजपा की विभाजनकारी हिंदुत्व राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए”.

वृंदा करात ने कहा कि सभी नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह SIR प्रक्रिया के विस्तार को तुरंत रोकें और मतदाता नामांकन को समावेशी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम करें.

बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर वृंदा करात ने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है. बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विकास गुजरात का करते हैं और वोट बिहार से इन्हें चाहिए होता है. बिहार इस बार NDA को सत्ता से हटाने जा रहा है और वहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर ले जाने वाली सरकार बनेगी. वृंदा करात ने कहा कि वह भी कल से चार दिवसीय चुनावी दौरे पर बिहार जा रही हैं.

विस्थापन पर चुप क्यों है हेमंत सरकार-वृंदा करात

वरिष्ठ सीपीएम नेत्री वृंदा करात ने कहा कि झारखंड विस्थापन का दंश झेल रहा है. कोल इंडिया और केंद्र की भाजपा सरकार की वजह से झारखंड के लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं. स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की जगह आउटसोर्सिंग कंपनी में बहाली हो रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इन मुद्दों पर चुप है. वहीं प्रदेश सीपीएम सचिव ने कहा कि चाईबासा ब्लड बैंक की घटना सामान्य घटना नहीं है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेवारी लेनी होगी.

