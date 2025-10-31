ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने की सीपीआई माले की घोषणा, दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा पर साधा निशाना

सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )