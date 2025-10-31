घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने की सीपीआई माले की घोषणा, दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा पर साधा निशाना
सीपीआई माले ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है.
Published : October 31, 2025 at 6:46 PM IST
रांची: शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. सीपीएम के बाद आज सीपीआई माले ने भी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन को समर्थन देने की घोषणा कर दी. शुक्रवार को पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जेएमएम उम्मीदवार को समर्थन देने वाला वीडियो जारी करते हुए घाटशिला की जनता से इस उपचुनाव में भाजपा को परास्त करने की अपील की.
घाटशिला में भाजपा की हार का दावा
सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि घाटशिला की जनता और समर्थकों से अपील है कि वह झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन को बड़े अंतर से जीत दिलाकर देशभर में यह मैसेज देने का काम करें. पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा को घाटशिला में करारी हार का सामना करना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में झामुमो के साथ खड़ा है.दीपांकर भट्टाचार्य ने उम्मीद जाहिर की है कि झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन विजयी होकर घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे.
सीपीआई माले का प्रचार अभियान होगा शुरू
उन्होंने कहा कि भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो लगातार घाटशिला की जनता से संपर्क बनाये हुए हैं और शीघ्र ही वहां सीपीआई माले का प्रचार अभियान शुरू होनेवाला है. भाकपा माले ने झारखंड की जनता को सतर्क करते हुए कहा कि "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी."
भाजपा पर साधा निशाना
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा को झारखंड में अलग-थलग किए बगैर झारखंडियों के जल-जंगल-जमीन और रोजगार के संघर्ष को अपने मुकाम पर नहीं पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अभी भी भाजपा के डबल के डबल इंजन राज में व्याप्त भ्रष्टाचार,कॉरपोरेट लूट, किसानों की जमीन की छिनतई, भुखमरी और बेरोजगारी को भुला नहीं पाएं हैं. इसलिए घाटशिला उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देकर दिल्ली में मोदी सरकार को यह संदेश दे दिया जाए कि झारखंड और बिहार में भाजपा लिए कोई जगह खाली नहीं है.
