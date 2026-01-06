वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का पटना में विरोध, CPIML का हल्ला बोल
Published : January 6, 2026 at 8:52 AM IST
पटना : वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी को लेकर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अमेरिका के इस कदम को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बताया जा रहा है. राजधानी पटना में CPI-ML ने नागरिक प्रतिरोध विरोध प्रदर्शन किया गया.
पटना में प्रदर्शन : पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास CPI- ML के बैनर तले बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जुटे. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून व संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया.
'स्वतंत्रता के लिए लड़ाई' : 'अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'वेनेजुएला की संप्रभुता बचाओ' जैसे नारे लगाकर CPI-ML ने अमेरिका की इस नीति का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वेनेजुएला में घटनाक्रम सिर्फ लैटिन अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में गैर-आक्रामक नीतियों, आर्थिक स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है.
तेल को लेकर लड़ाई : पटना में अमेरिका के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल CPIML पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा का कहना है कि तेल के लिए और एक स्वतंत्र देश पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दुनिया के सभी कायदे कानून को दरकिनार रखते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला और हमला किया है. अमेरिका की कार्रवाई दुनिया की स्वतंत्रता पर संप्रभुता पर एवं स्वतंत्र राष्ट्र के विदेश नीति पर हमला है. यही कारण है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध हो रहा है.
"अमेरिका को हर हाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी को तत्काल छोड़ना होगा. वरना पूरी दुनिया के सभी मुल्क के लोग अमेरिका राष्ट्रपति के दादागिरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे. वेनेजुएला सावेज की धरती है. उनको भी सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की थी लेकिन वेनेजुएला के लोगों ने संघर्ष के माध्यम से अमेरिका की नीति को सफल नहीं होने दिया."- धीरेंद्र झा, पोलित ब्यूरो सदस्य, CPIML
भारत सरकार के बयान पर सफाई : धीरेंद्र झा ने वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर भारत सरकार के स्पष्ट नीति की मांग की. कहा कि भारत सरकार को अमेरिका के खिलाफ मजबूती से अपना आवाज बुलंद करना चाहिए. भारत सरकार को आधिकारिक रूप से यह मांग करना चाहिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तत्काल अमेरिका रिहा करें.
पीएम मोदी से सवाल : CPI-ML की विधानपार्षद शशि यादव ने कहा कि विश्व में आयी इस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए. हमारे देश की सरकार को विश्व के फोरम पर स्पष्ट रूप से अमेरिकी कार्रवाई का विरोध जताना चाहिए. भारत की सरकार को अमेरिका की दादागिरी को बंद करने की मांग पूरी दुनिया के सामने करना चाहिए.
