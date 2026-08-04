धनबाद में भाकपा माले का धरना, फ्लाईओवर निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, DPR सार्वजनिक करने की मांग
धनबाद में भाकपा माले के नेताओं ने धरना दिया है. नेताओं ने फ्लाईओवर निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है.
Published : August 4, 2026 at 3:50 PM IST
धनबाद: कोयला नगरी धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान मेला नेताओं ने निरसा और गोविंदपुर में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए. पार्टी नेताओं ने निर्माण कार्य में अनियमितता, डीपीआर सार्वजनिक करने और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की.
धरने में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो समेत बड़ी संख्या में माले नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. माले नेताओं ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में गंभीर हादसे हो सकते हैं.
निरसा विधायक ने उठाए गंभीर सवाल
इस मौके पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि निरसा और गोविंदपुर के ओवरब्रिज की मांग वर्ष 2008 से की जा रही है और इसके लिए लंबे समय तक जनता ने आंदोलन किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंदपुर में फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लोकल सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा पाइलिंग की गुणवत्ता भी कमजोर है.
उन्होंने परियोजना का डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि माले विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण चाहता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से समझौता नहीं होने दिया जाएगा और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.
फ्लाईओवर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने भी फ्लाईओवर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस स्तर का निर्माण होना चाहिए, वैसा कार्य नहीं हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसी तरह निर्माण जारी रहा तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना में स्थानीय लोगों को अपेक्षित स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है. इसी मांग को लेकर माले ने एकदिवसीय धरना देकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है.
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