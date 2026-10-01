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दीपांकर भट्टाचार्य का बिहार में हल्ला बोल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

दीपांकर भट्टाचार्य ने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, और ईवीएम से चुनाव भी नहीं हो. रिपोर्ट- कुंदन कुमार

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दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा माले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 7:08 PM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना के आईएमए हॉल में भाकपा माले द्वारा गुरूवार को वोट चोरी मुद्दे को लेकर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पार्टी इस कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों को लेकर आई जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है. राजधानी के सिगोरी पंचायत की कई महिलाएं वहां मौजूद थीं. इसके अलावा भोजपुर की भी महिलाएं और पुरुष मौजूद थे जिन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की शिकायत की.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

वहीं कार्यक्रम के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने जो नियम लाया था इस नियम के अनुसार ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया. अब ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा साथ ही उस नियम को भी बंद करना होगा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

वोट चोरी का आरोप

दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में एसआईआर हो रहा है. एसआईआर में करोड़ों लोगों का नाम काटा जा रहा है. चुनाव आयुक्त ने इस तरह से वोट चोरी की है. अब सब कुछ साफ हो गया है. उन्होंने कहा कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है. पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन होगा.

2 अक्टूबर से ही आंदोलन की शुरुआत

भाकपा माले के महासचिव ने कहा कि कल 2 अक्टूबर है, कल से ही आंदोलन की शुरुआत होगी. 6 अक्टूबर को जितने भी हमारे लोकसभा, राज्यसभा के सांसद हैं सभी मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे. उसके साथ-साथ दूसरे विपक्षी पार्टियों ने कई कार्यक्रम तय कर रखा है.

"कल 2 अक्टूबर है, कल से ही आंदोलन की शुरुआत होगी. 6 अक्टूबर को जितने भी हमारे लोकसभा, राज्यसभा के सांसद हैं सभी मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे. उसके साथ-साथ दूसरे विपक्षी पार्टियों ने कई कार्यक्रम तय कर रखा है."- दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा माले

सीजेपी को समर्थन

दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सीजेपी अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रही है तो हम उसका साथ देंगे. उन्होंने कहा कि हमारी मांग यह भी है कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं हो, क्योंकि ईवीएम के जरिए ही वोट चोरी किया जा रहा है.

महिला वोटर्स का आरोप

वहीं इस जनसुनवाई कार्यक्रम में पटना के सिगोरी से पहुंची शशि देवी ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है. वहीं राखी देवी ने भी वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात कही. इसी पंचायत की किरण कुमारी ने भी कहा कि हम जब वोट देने गए तो हमें पता चला कि हमारा नाम वोटर लिस्ट काट दिया गया है जबकि हमारे पति का नाम वोटर लिस्ट में है.

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जनसुनवाई कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV Bharat)

सबूतों के बावजूद नाम न जोड़ने का आरोप

इसके अलावा पटना के मन्दिरी मोहल्ला के रहने वाले राम प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जब हम 182 नंबर बूथ पर गए तो हमें पता चला कि हमारा नाम काट दिया गया है. चुनाव आयोग ने हम लोगों के साथ गलत किया है, हमने कई सबूत दिए हैं बावजूद इसके अभी तक वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं जोड़ा गया है.

आंदोलन जारी रखने की बात

बहरहाल विपक्ष एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट होकर कल से ही आंदोलन करेगा. यह आंदोलन पूरे देश में होगा भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी भी इस तरह का आंदोलन कर रही है तो हम उनका भी साथ देंगे. जबतक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा.

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