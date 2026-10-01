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दीपांकर भट्टाचार्य का बिहार में हल्ला बोल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा माले ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना के आईएमए हॉल में भाकपा माले द्वारा गुरूवार को वोट चोरी मुद्दे को लेकर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पार्टी इस कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों को लेकर आई जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है. राजधानी के सिगोरी पंचायत की कई महिलाएं वहां मौजूद थीं. इसके अलावा भोजपुर की भी महिलाएं और पुरुष मौजूद थे जिन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की शिकायत की.