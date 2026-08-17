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'पुराने युग की ओर लौट रहा बिहार', चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड पर भड़के दीपांकर भट्टाचार्य

आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी: हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस या प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है. माले महासचिव ने कहा कि प्राथमिकी की भाषा, घटनाक्रम के विवरण और पुलिस की कार्रवाई—इन सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जांच की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष है तो सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए.

'प्राथमिकी के स्वरूप पर सवाल' : दीपांकर भट्टाचार्य ने मामले में दर्ज दोनों पक्षों की प्राथमिकी के स्वरूप पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्राथमिकी की भाषा और उनके स्वरूप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें किसी एक ही तरीके से तैयार कराया गया है.

'पीड़ित परिवार के साथ हो संवेदनशील व्यवहार': उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ग्रामीणों के आक्रोश को समझने के बजाय बाद में हुई घटनाओं को ही मुख्य आपराधिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए.

'घटनाक्रम की परिस्थिति समझे पुलिस': भाकपा माले महासचिव ने कहा कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद जब आरोपी शव को लेकर वहां से भागा, तो ग्रामीणों में स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा हुआ. इसी आक्रोश के बाद आरोपी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं हुईं. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को यह भी समझना होगा कि पूरा घटनाक्रम किस परिस्थिति में पैदा हुआ.

"केवल घटनाओं के बाद हुई कार्रवाई को आधार बनाकर पूरे मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हत्या की मूल वजह और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की भी गहराई से जांच होनी चाहिए."- दीपांकर भट्टाचार्या, माले महासचिव

'तमाम पहलुओं की गहराई से हो जांच': उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल घटनाओं के बाद हुई कार्रवाई को आधार बनाकर पूरे मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हत्या की मूल वजह और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की भी गहराई से जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी घटना के पीछे पहले से कोई विवाद, दबाव या आपराधिक गतिविधि थी, तो उसकी भी पड़ताल आवश्यक है.

मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच जरूरी: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद घटनास्थल से बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और अवैध हथियार मिलने की बात सामने आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी मात्रा में शराब और हथियार घटनास्थल तक कैसे पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वहां हथियार और शराब किस परिस्थिति में मौजूद थे और उनका इस्तेमाल किस तरह किया गया.

सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल: पीड़ित परिवार से मुलाकात और क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड और उसके बाद हुई घटनाओं में पुलिस की भूमिका निष्पक्ष जांच के दायरे में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है.

रोहतास: बिहार के रोहतास स्थित दिनारा थाना क्षेत्र के योगिया गांव में चर्चित चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. सोमवार को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मिल्की गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिवाद सभा को संबोधित किया. इसके बाद उन्होंने मृतक चंदेश्वर चौधरी के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिलाया.

सरकार की नीतियों पर तीखा हमला: दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में गरीबों, मजदूरों और वंचित तबकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार सामंती ताकतों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है.

'पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा राज्य': उन्होंने कहा कि बिहार को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य को फिर से पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को डराने या दबाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

"बिहार को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य को फिर से पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा है. गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को डराने या दबाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी."- दीपांकर भट्टाचार्या, माले महासचिव

कानून व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल: उन्होंने पीड़ित परिवार पर कथित पुलिस दबाव का मुद्दा भी उठाया और कहा कि किसी भी मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पुलिस और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार ही खुद को असुरक्षित महसूस करे तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है.

पूरे घटनाक्रम पर पार्टी की नजर: भाकपा माले महासचिव ने कहा कि पार्टी की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है.उन्होंने स्पष्ट किया कि चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर पार्टी चुप नहीं बैठेगी. यदि पुलिस की कार्रवाई में पक्षपात या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन को और तेज करेगी और पुलिस-प्रशासन से निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेगी.

"यदि पुलिस की कार्रवाई में पक्षपात या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध किया जाएगा. आने वाले दिनों में पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन को और तेज करेगी और पुलिस-प्रशासन से निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेगी."- दीपांकर भट्टाचार्या, माले महासचिव

राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना: दीपांकर भट्टाचार्य के दिनारा दौरे के बाद चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है. एक ओर पुलिस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इस घटना को लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

हत्या के पीछे की वास्तविक वजह क्या?:अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, घटनास्थल से कथित तौर पर बरामद शराब और हथियारों का पूरा सच क्या है और हत्याकांड के बाद हुई हिंसक घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई कितनी निष्पक्ष रहती है.

बड़े स्तर पर आंदोलन: फिलहाल, भाकपा माले ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है. दीपांकर भट्टाचार्य ने संकेत दिया है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो पार्टी आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रतिरोध और आंदोलन कर सकती है.चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस कार्रवाई, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े बड़े सवालों का केंद्र बनता जा रहा है.

क्या है मामला?: दरअसल बीते दिनों रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में चंदेश्वर चौधरी नामक एक मजदूर को गोली मारने के बाद मुख्य आरोपी अजीत तिवारी अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया था. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीत को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था. वही घटना के गांव में जमकर बवाल हुआ था.



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