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राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर के. राजू पर भड़की सीपीआई माले, कांग्रेस पर लगाया इंडिया गठबंधन के साथ विश्वासघात करने का आरोप

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के बयान पर सीपीआई माले ने कड़ा ऐतराज जताया है. साथ ही कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है.

CPIML lashes out at K Raju
सीपीआई माले के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 6:02 PM IST

5 Min Read
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रांची:राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा हार का ठीकरा राजद और सीपीआई माले पर फोड़ने के बाद इंडिया ब्लॉक के दलों में घमासान मचा हुआ है. भाकपा माले ने संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. वहीं सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख हर कांग्रेस के नेताओं द्वारा हार का ठीकरा सीपीआई माले के विधायकों पर फोड़ने को दुखद करार दिया है.

रांची में झारखंड प्रदेश सीपीआई माले कार्यालय में संवाददाता सम्मलेन कर झारखंड सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि तय रणनीति के अनुसार हमारे दोनों विधायकों ने प्रणव झा को प्रथम वरीयता का वोट दिया और उन्होंने अपने चुनाव एजेंट को दिखा कर वोट दिया. ऐसे में के. राजू को कैसे पता चल गया कि हमारे दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की. मनोज भक्त ने कहा कि साफ है कि अपनी कमी पर पर्दा डालने के लिए वह माले के विधायकों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.

सीपीआई माले के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो और राज्य सचिव मनोज भक्त का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महागठबंधन के नेता हेमंत से मामले की जांच कराने की मांग

उन्होंने झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 में इंडिया गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी की हार को झारखंड की राजनीतिक गरिमा पर गंभीर आघात बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. सीपीआई नेता ने कहा है कि कांग्रेस अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय सहयोगी दलों पर झूठे आरोप लगाकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है.

भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को लिखे पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि गठबंधन के निर्णय के अनुरूप पार्टी के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था. मतदान के बाद पार्टी के प्रतिनिधियों ने मतपत्रों का सत्यापन भी किया था और उन्हें सही पाया था. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम सामने आते ही कांग्रेस नेताओं और उसके पोलिंग एजेंट द्वारा बिना किसी आधार के भाकपा माले और राजद पर आरोप लगाना यह संकेत देता है कि कांग्रेस के भीतर पहले से ही साजिश रची गई थी और दूसरों पर दोष मढ़ने की तैयारी कर ली गई थी.

मनोज भक्त ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों के मतदान की सच्चाई सार्वजनिक करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि झारखंड की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने वाला यह राजनीतिक खेल क्यों खेला गया. यह केवल गठबंधन के साथ विश्वासघात नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के साथ धोखा है.

हम सत्ता और पैसे के लोभी लोग नहीं-हलधर महतो

सीपीआई माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह पोलिंग एजेंट हलधर महतो ने याद दिलाया कि वर्ष 2022 में भी कांग्रेस के कुछ विधायक नगदी के साथ पकड़े गए थे और राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के आरोप सामने आए थे. कांग्रेस के अंदरूनी विरोधाभास और सार्वजनिक बयानबाजी उसके अवसरवादी चरित्र को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि भाकपा माले जनसंघर्षों की राजनीति करती है और उसके नेताओं को पद एवं धन के लालच से नहीं खरीदा जा सकता.

उन्होंने दिवंगत नेताओं और शहीद साथियों के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट ताकतों के खिलाफ लड़ाई से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि गठबंधन के सहयोगी होते हुए अगर हम चाहते तो सरकार में शामिल हो जाते, लेकिन हम बाहर से सरकार को समर्थन कर रहे हैं. अगर कांग्रेस को भी सत्ता का लोभ नहीं है तो वह सरकार से बाहर आ जाए.

केंद्रीय कमेटी सदस्य गीता मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने, झारखंड को कलंकित करने वाली गतिविधियों के लिए कांग्रेस को स्पष्ट चेतावनी देने और इंडिया गठबंधन की एकता को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता और मंत्री झारखंड के जल-जंगल-जमीन पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने वाली ताकतों से निकटता बनाए हुए हैं, जो राज्य में भाजपा विरोधी एकता और जन पक्षधर राजनीति को कमजोर करती है.

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